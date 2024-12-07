Россиянам рассказали о полезной сладости при гастрите

При гастрите врачи советуют соблюдать определённую диету, подразумевающую отказ от слишком солёной, кислой, острой и жирной пищи. И хотя сладкое не относится к запретным продуктам, его количество тоже следует сократить и заменить вредные булочки и шоколадные батончики на более полезную альтернативу.

По словам доктора медицинских наук, врача-эндокринолога Зухры Павловой, благотворное влияние на ЖКТ оказывает зефир. По сравнению с другими сладкими продуктами он менее калорийный и содержит кальций, калий и магний.

«Ещё полезнее зефир с агар-агаром, тем более что эта желеобразная субстанция для повреждённой слизистой — своего рода лекарство, которое защищает желудок от негативного воздействия, так как, образно говоря, создаётся такая плёночка», — отметила Павлова в эфире радио Sputnik.

Однако следует знать, что пектин, содержащийся в зефире, — это фруктоза. В больших количествах она уже несёт не пользу, а вред. Если есть много зефира, то велик риск развития ожирения с другими негативными последствиями. Поэтому съедать следует не более одной «шляпки» зефира в день.