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7 декабря, 14:36

Россиянам рассказали о полезной сладости при гастрите

Врач Павлова: При гастрите полезно есть зефир, но не более одной «шляпки» в день

При гастрите врачи советуют соблюдать определённую диету, подразумевающую отказ от слишком солёной, кислой, острой и жирной пищи. И хотя сладкое не относится к запретным продуктам, его количество тоже следует сократить и заменить вредные булочки и шоколадные батончики на более полезную альтернативу.

По словам доктора медицинских наук, врача-эндокринолога Зухры Павловой, благотворное влияние на ЖКТ оказывает зефир. По сравнению с другими сладкими продуктами он менее калорийный и содержит кальций, калий и магний.

«Ещё полезнее зефир с агар-агаром, тем более что эта желеобразная субстанция для повреждённой слизистой — своего рода лекарство, которое защищает желудок от негативного воздействия, так как, образно говоря, создаётся такая плёночка», — отметила Павлова в эфире радио Sputnik.

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Какие продукты нельзя есть на завтрак, чтобы не заработать гастрит и ожирение

Однако следует знать, что пектин, содержащийся в зефире, — это фруктоза. В больших количествах она уже несёт не пользу, а вред. Если есть много зефира, то велик риск развития ожирения с другими негативными последствиями. Поэтому съедать следует не более одной «шляпки» зефира в день.

Ранее Life.ru писал о самых популярных мифах о гастрите. Например, он не вызывает боли, поскольку не затронуты болевые рецепторы. Недомогания в области живота могут наблюдаться из-за функциональной диспепсии или других заболеваний ЖКТ. Кроме того, ошибочно мнение, что гастрит вызывает острая и жирная еда. Виновником этой болезни является бактерия Helicobacter Pylori.

Обложка ©

freepik/katemangostar

Алёна Зиновьева
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