Анна Асти заявила, что шантажисты слили в Сеть её интимные фото

Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) сообщила, что стала жертвой шантажа. Злоумышленники смогли взломать её телефон и слили личные интимные фото. Об этом артистка написала в личном телеграм-канале.

«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате также были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — говорится в посте.

Артистка добавила, что преступники в течении полугода шантажировали её этими снимками, вымогая огромные деньги. Сами снимки были сделаны для её мужа, который поддерживает её в этой непростой ситуации.

«Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы. Всё-таки я тоже человек, и для того, чтобы не сойти с ума от этого ужаса, мне очень важна ваша поддержка», — добавила певица.