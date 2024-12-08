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Регион
8 декабря, 17:04

Анна Асти заявила, что шантажисты слили в Сеть её интимные фото

Певица Анна Асти с мужем. Обложка © Telegram / ANNA ASTI

Певица Анна Асти с мужем. Обложка © Telegram / ANNA ASTI

Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) сообщила, что стала жертвой шантажа. Злоумышленники смогли взломать её телефон и слили личные интимные фото. Об этом артистка написала в личном телеграм-канале.

«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате также были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — говорится в посте.

Артистка добавила, что преступники в течении полугода шантажировали её этими снимками, вымогая огромные деньги. Сами снимки были сделаны для её мужа, который поддерживает её в этой непростой ситуации.

«Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы. Всё-таки я тоже человек, и для того, чтобы не сойти с ума от этого ужаса, мне очень важна ваша поддержка», — добавила певица.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Анна Асти наряду с Филиппом Киркоровым возглавили список самых дорогих российских звёзд в новогоднюю ночь. У артистов запланировано праздничное выступление в зале «Барвиха Luxury Village». Чтобы послушать концерт за столиком поблизости от сцены, придётся выложить от 220 до 295 тысяч рублей, но есть места и подешевле: от 85 до 190 тысяч. Кстати, поесть гостям мероприятия лучше заранее — за ужин придётся платить отдельно.

Юрий Лысенко
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