Голого россиянина выловили у тайского острова после ночи дрейфа в открытом море

Гражданин России попытался самостоятельно доплыть от Паттайи до острова Лан, что в семи километрах. Мужчина лишился сил и дрейфовал в открытом море, когда его заметили с туристического катера и спасли. Об этом инциденте сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на капитана судна.

Голого россиянина выловили у тайского острова Лан. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Love Pattaya

«Мужчина лежал в воде на спине, он был обессилен, на нем не было одежды У мужчины на теле были раны, вероятно, полученные, пока он находился в воде», — говорится в сообщении.

Капитан добавил, что «водяному» повезло, так как течение не отнесло его далеко от маршрута прогулочных судов. При меньшем уровне удачи, пловца могло бы порубить винтами. Россиянин рассказал, что начал свой заплыв в субботу вечером, а обнаружили его лишь утром в воскресенье.