Не надо переплачивать за отопление: Томские учёные построили «дома-термосы»

Учёные Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали несколько технологий, которые могут повысить энергоэффективность зданий в северных регионах России. Их цели — снизить теплопотери и уменьшить затраты на отопление. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Ключевой разработкой стала концепция «дома-термоса». Благодаря многослойной конструкции стен такие дома практически не имеют «мостиков холода», поэтому могут сохранять тепло в два раза лучше, чем традиционные строения. Конструкции домов включают деревянный каркас с утеплителем, который не проседает и служит весь срок эксплуатации. Снаружи здание облицовано фиброцементными панелями, а изнутри — гипсокартоном. Для отопления можно использовать не только электричество, но и альтернативные источники энергии, например, солнечные батареи.

Кроме того, ТГАСУ предлагает технологию использования специальных теплоизолирующих «подушек» для зданий, возводимых на многолетнемерзлых грунтах. Эти подушки обеспечивают постоянную тепловую защиту и предотвращают деформацию оснований в условиях таяния мерзлоты. Они легки в установке и могут быть перемещены вручную.

Ещё одна разработка томичей — комбинированная система теплоснабжения на основе солнечных вакуумных коллекторов, применённая в школе посёлка Жатай. Эта система использует солнечную энергию для нагрева воды и отопления. Система также включает автоматическое регулирование и контроль, что минимизирует необходимость постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Все технологии уже прошли успешные испытания и получили патенты. ТГАСУ уже начал внедрение этих решений в реальных строительных проектах, таких как демонстрационный «дом-термос» и школа в Жатае. Однако, несмотря на успешные испытания и очевидные преимущества, массовое внедрение таких домов пока затруднено из-за недостаточной готовности общества к переходу на более экономичные и экологичные строительные решения.