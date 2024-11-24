Соседи – Лещенко и Винокур: В Сочи продают особняк из книги рекордов Гиннесса

73-летняя бизнеследи решила продать один из самых дорогих домов в Сочи. Шестиэтажный особняк с бассейном оценили в 2,4 миллиарда рублей. Он находится на проспекте, занесённом в книгу рекордов Гиннесса как один из самых коротких. Об этом сообщает Mash.















Речь пойдёт о самой тяжёлой роскоши. Особняк находится в элитном комплексе возле санатория «Светлана» и отеля «Жемчужина» у побережья. Напротив него находится Сочинский цирк. В комплекте покупатель получает звёздных соседей-артистов — Владимира Винокура и Льва Лещенко. Во дворце полный комплект брендовой итальянской мебели от Ralph Lauren, а также вся самая навороченная техника.

Вероятно, говорить о том, насколько всё это дорого — моветон, ведь даже дома Красной Поляны на фоне такого являются «бюджетным вариантом». Владеет особняком 73-летняя предпринимательница из Петербурга Алла Аксельрод. У этой леди было десять фирм, половина из которых занимаются строительством в Сочи. Семь из них, правда, уже ликвидировали.

Сейчас Алла Борисовна имеет долю в фирме «Диалог-СТ», производящей сайдинги и всё в этом духе, и два бизнеса — по подготовке к продаже и по аренде недвижимости. В автопарке у бизнесвумен «Мерседес-Бенц» S-класса, «Мерседес-Бенц» SL и «Майбах» 57.