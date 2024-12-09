Путин 10 декабря проведёт по видеосвязи ежегодное заседание СПЧ

Президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведёт по видеосвязи ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Ожидается обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности и обеспечения прав граждан.

«Будут подведены итоги работы Совета в уходящем году, в том числе в рамках исполнения поручений, сформулированных на прошлых встречах», — сообщили в Кремле.

Ранее Life.ru назвал темы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина. Так, жителей России волнуют вопросы в сферах здравоохранения, а также начисления пособий и льгот. Также россияне интересуются у президента нюансами пенсий и жилищно-коммунальных услуг. И, конечно, в списке самых частых – вопросы о спецоперации на Украине.