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Регион
9 декабря, 12:36

Путин 10 декабря проведёт по видеосвязи ежегодное заседание СПЧ

Президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведёт по видеосвязи ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Ожидается обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности и обеспечения прав граждан.

«Будут подведены итоги работы Совета в уходящем году, в том числе в рамках исполнения поручений, сформулированных на прошлых встречах», — сообщили в Кремле.

Колл-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений
Колл-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений

Ранее Life.ru назвал темы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина. Так, жителей России волнуют вопросы в сферах здравоохранения, а также начисления пособий и льгот. Также россияне интересуются у президента нюансами пенсий и жилищно-коммунальных услуг. И, конечно, в списке самых частых – вопросы о спецоперации на Украине.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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