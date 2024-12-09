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9 декабря, 14:45

«Урод!» Суд наказал рублём россиянку, заставившую бывшего страдать через WhatsApp

Суд Петербурга оштрафовал женщину на 10 тысяч за оскорбление бывшего мужа

Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к бывшей жене о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Истец Антон требовал взыскать с Елены 100 000 рублей за оскорбления в электронной переписке в мессенджере WhatsApp. Детали сообщает объединённая пресс-служба судов города.

На заседании мужчина пояснил, что после расторжения брака отношения у них испортились, и предъявил в качестве доказательства переписку. Долгое время экс-супруга отправляла ему неприятные сообщения, в которых сравнивала истца с животными, гомосексуалистом, недостойным человеком, алкоголиком, наркоманом, человеком с физическими дефектами. А также часто использовала нецензурные утверждения, порочащие честь и достоинство. Истец настаивал, что страдал.

Женщина исковые требования не признала, так как считала, что высказывания не способны были причинить её бывшему моральный вред. Она утверждала, что общение с использованием мата для и пары было в порядке вещей, поэтому он не мог из-за этого страдать. Более того, она заметила, что мужчина мог просто заблокировать её в мессенджере. По её словам, в переписке она лишь высказывала своё личное мнение с использованием нецензурных слов. А обстоятельства, при которых это было написано, спровоцировал сам истец.

«Суд почитал переписку, открыл словари Ушакова и Ожегова, увидел, например, что «урод» это человек, некрасивый до безобразия, и взыскал с Елены в пользу бывшего мужа 10 000 рублей», – сообщили в инстанции о развязке драмы.

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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik

Алена Пенчугина
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