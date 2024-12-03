Жажда власти: Психолог объяснила, почему в родительских чатах постоянно возникают срачи

В родительских чатах зачастую вместо решений проблем возникают ссоры. К концу года агрессия взрослых по отношению к другим участникам переписки лишь усиливается, предупредила психолог Екатерина Кольцова. Она обратила внимание, что родители начинают решать вопросы в чатах ближе к вечеру, когда уже скопилась усталость от работы.

«У [человека] накопилась тревожность. И вполне может быть, что именно вечером, когда вроде он хотел отдохнуть — тут и работа достала, и дети какими-то своими проблемами. И он где-то должен выразить своё несогласие», — отметила эксперт в беседе с 360.ru.

Аналогично и к концу года скапливаются проблемы, продолжила Кольцова. Тем не менее человек должен найти в себе силы решить вопросы, связанные с праздничными мероприятиями. Однако сделать это без агрессии и оскорблений многие не могут. Люди перестают слышать собеседников и начинают доказывать исключительно собственную правоту. Подобное поведение психолог объяснила жаждой власти. По её словам, некоторым людям, особенно неудовлетворённым работой, очень важно хоть где-то самоутвердиться. В заключении эксперт рекомендовала вместо скандалов отвечать в чате аргументированно.