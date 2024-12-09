Названа минимальная цена пачки сигарет в России с 2025 года
Минсельхоз установил минимальную цену на сигареты с 1 января в 135 рублей
Министерство сельского хозяйства России определило единую минимальную цену на табачную продукцию на 2025 год, которая составит 135 рублей за пачку. Эта информация содержится в материалах министерства.
В документе указано, что данное значение будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года. Расчет минимальной цены основан на минимальной ставке акциза на табачную продукцию, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации с начала 2025 года, а также на ставке налога на добавленную стоимость и повышающем коэффициенте.
Для сравнения, в 2024 году минимальная цена на табачные изделия составляет 129 рублей.
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Владимир Гердо/ТАСС