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9 декабря, 14:27

Названа минимальная цена пачки сигарет в России с 2025 года

Минсельхоз установил минимальную цену на сигареты с 1 января в 135 рублей

Министерство сельского хозяйства России определило единую минимальную цену на табачную продукцию на 2025 год, которая составит 135 рублей за пачку. Эта информация содержится в материалах министерства.

В документе указано, что данное значение будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года. Расчет минимальной цены основан на минимальной ставке акциза на табачную продукцию, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации с начала 2025 года, а также на ставке налога на добавленную стоимость и повышающем коэффициенте.

Для сравнения, в 2024 году минимальная цена на табачные изделия составляет 129 рублей.

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Владимир Гердо/ТАСС

Марина Фещенко
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