Культовые туфельки из «Волшебника страны Оз» продали на аукционе за $32,5 млн

Пара легендарных рубиновых туфель, которые Джуди Гарленд надевала в роли Дороти в фильме «Волшебник страны Оз», была продана на аукционе Heritage Auctions за 32,5 миллиона долларов. Об этом сообщает NBC News.

Среди участников торгов был Музей Джуди Гарленд, который надеялся вернуть туфли на родину артистки. Однако, несмотря на поддержку города Гранд-Рапидс и пожертвования, музей не смог выиграть торги.

Туфли, одна из четырёх сохранившихся пар из фильма 1939 года, имеют богатую историю. В 2005 году их украли из Музея Джуди Гарленд в Гранд-Рапидс, штат Миннесота. Терри Джон Мартин думал, что туфли сделаны с настоящими рубинами, поэтому захотел их украсть. Чтобы зайти в здание, он использовал молоток. Но позднее выяснилось, что декор на туфлях выполнен из стекла, и Мартин, разочарованный, избавился от них.

Спустя 13 лет, в 2018 году, ФБР вернуло туфли. В начале 2024 года они были возвращены первоначальному владельцу, Майклу Шоу, который передал их на аукцион. Heritage Auctions начал торги с 1,55 миллиона долларов.

Туфли из «Волшебника страны Оз» стали самой дорогой памятной вещью, проданной на аукционе, побив предыдущие рекорды. В 2000 году аналогичные туфли продали за 666 тысяч долларов, а в 2012 году пара была приобретена Стивеном Спилбергом и Леонардо Ди Каприо за 2 миллиона долларов и передана в дар Музею киноакадемии в Лос-Анджелесе.

История туфель вновь привлекла внимание общественности благодаря недавнему выходу фильма «Злая», который является приквелом к классической истории «Волшебника страны Оз».