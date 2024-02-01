Звезда мюзикла "Волшебник страны Оз" Хинтон Баттл скончался в 67 лет
Хинтон Баттл. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hinton.battle
Американский актёр театра и кино Хинтон Баттл скончался 30 января на 68-м году жизни. Трагическую новость сообщила его коллега Дебби Аллен.
"Сегодня я отдаю дань уважения Хинтону Баттлу, моему дорогому другу, который прошлой ночью покинул нас, чтобы танцевать и петь в ансамбле Бога", — написала артистка в соцсетях.
Широкую известность обладатель трёх премий "Тони" получил после исполнения роли Страшилы в популярном на Бродвее мюзикле "Волшебник". Постановка представляет собой одну из интерпретаций сказки про волшебника страны Оз на основе афроамериканской культуры, в создании которой приняли участие лишь чернокожие артисты.
А несколькими днями ранее печальная новость обрушилась на фанатов "Симпсонов". В Лос-Анджелесе скончался один из создателей культового анимационного сериала Джон Буш.