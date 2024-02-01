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31 января, 21:45

Звезда мюзикла "Волшебник страны Оз" Хинтон Баттл скончался в 67 лет

Хинтон Баттл. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hinton.battle

Хинтон Баттл. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hinton.battle

Американский актёр театра и кино Хинтон Баттл скончался 30 января на 68-м году жизни. Трагическую новость сообщила его коллега Дебби Аллен.

"Сегодня я отдаю дань уважения Хинтону Баттлу, моему дорогому другу, который прошлой ночью покинул нас, чтобы танцевать и петь в ансамбле Бога", — написала артистка в соцсетях.

Широкую известность обладатель трёх премий "Тони" получил после исполнения роли Страшилы в популярном на Бродвее мюзикле "Волшебник". Постановка представляет собой одну из интерпретаций сказки про волшебника страны Оз на основе афроамериканской культуры, в создании которой приняли участие лишь чернокожие артисты.

Умерла известная по роли Зорайде в сериале "Клон" актриса Жандира Мартини
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А несколькими днями ранее печальная новость обрушилась на фанатов "Симпсонов". В Лос-Анджелесе скончался один из создателей культового анимационного сериала Джон Буш.

Илья Пушкарев
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