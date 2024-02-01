Звезда мюзикла "Волшебник страны Оз" Хинтон Баттл скончался в 67 лет

Американский актёр театра и кино Хинтон Баттл скончался 30 января на 68-м году жизни. Трагическую новость сообщила его коллега Дебби Аллен.

"Сегодня я отдаю дань уважения Хинтону Баттлу, моему дорогому другу, который прошлой ночью покинул нас, чтобы танцевать и петь в ансамбле Бога", — написала артистка в соцсетях.

Широкую известность обладатель трёх премий "Тони" получил после исполнения роли Страшилы в популярном на Бродвее мюзикле "Волшебник". Постановка представляет собой одну из интерпретаций сказки про волшебника страны Оз на основе афроамериканской культуры, в создании которой приняли участие лишь чернокожие артисты.