Умерла известная по роли Зорайде в сериале "Клон" актриса Жандира Мартини
Жандира Мартини. Обложка © Wikipedia
В возрасте 78 лет скончалась бразильская актриса Жандира Мартини, известная по роли Зорайде в сериале "Клон". Об этом сообщает UOL Splash.
Это произошло ещё 29 января. Информацию подтвердил муж артистки Маркос Карузо. Причина смерти не называется, однако, по данным O Globo, у Мартини был рак лёгких.
Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус, штат Сан-Паулу. На профессиональной сцене она дебютировала в 1970 году, а уже в 1980-х стала сама режиссировать и писать сценарии. С выходом сериала "Клон" актриса стала очень популярной как на родине, так и в других странах.
Ранее Лайф рассказывал о смерти одного из создателей "Симпсонов" Джона Буша. У него был рак мозга.