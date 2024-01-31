Умерла известная по роли Зорайде в сериале "Клон" актриса Жандира Мартини

В возрасте 78 лет скончалась бразильская актриса Жандира Мартини, известная по роли Зорайде в сериале "Клон". Об этом сообщает UOL Splash.

Это произошло ещё 29 января. Информацию подтвердил муж артистки Маркос Карузо. Причина смерти не называется, однако, по данным O Globo, у Мартини был рак лёгких.

Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус, штат Сан-Паулу. На профессиональной сцене она дебютировала в 1970 году, а уже в 1980-х стала сама режиссировать и писать сценарии. С выходом сериала "Клон" актриса стала очень популярной как на родине, так и в других странах.