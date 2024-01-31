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31 января, 04:40

Умерла известная по роли Зорайде в сериале "Клон" актриса Жандира Мартини

Жандира Мартини. Обложка © Wikipedia

Жандира Мартини. Обложка © Wikipedia

В возрасте 78 лет скончалась бразильская актриса Жандира Мартини, известная по роли Зорайде в сериале "Клон". Об этом сообщает UOL Splash.

Это произошло ещё 29 января. Информацию подтвердил муж артистки Маркос Карузо. Причина смерти не называется, однако, по данным O Globo, у Мартини был рак лёгких.

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Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус, штат Сан-Паулу. На профессиональной сцене она дебютировала в 1970 году, а уже в 1980-х стала сама режиссировать и писать сценарии. С выходом сериала "Клон" актриса стала очень популярной как на родине, так и в других странах.

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Артур Лапсаков
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