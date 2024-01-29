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29 января, 14:03

В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Сандра Мило, снимавшаяся у Феллини

Итальянская актриса Сандра Мило. Обложка © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Итальянская актриса Сандра Мило. Обложка © ТАСС / Мусаэльян Владимир

В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Сандра Мило, которая снималась у таких кинорежиссёров, как Роберто Росселлини, Федерико Феллини и Антонио Пьетранджели. О смерти звезды сообщило издание ANSA со ссылкой на её родственников.

Мило называли одной из муз Феллини, хотя сама она так не считала, говоря, что режиссёра вдохновляла сама жизнь. Она сыграла в его фильмах "Восемь с половиной", "Джульетта и духи". У Росселлини снялась в лентах "Генерал Делла Ровере", "Ванина Ванини", а у Пьетранджели — "Адуя и её товарки" и "Холостяк".

Примечательно, что четыре года назад актриса была награждена премией "Золотой глобус" за достижения в кинематографе. Мило играла в театре, работала на телевидении и даже успела выпустить несколько сборников с песнями.

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Ян Поланин
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