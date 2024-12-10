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Регион
10 декабря, 12:38

«А запретить думать они не пробовали?»: Вассерман разнёс идею коллег по ГД о курении на ходу

Анатолий Вассерман раскритиковал законопроект о запрете курения на ходу

Курильщик со стажем Анатолий Вассерман раскритиковал законопроект о запрете курения на ходу. Мнением относительно инициативы он поделился в беседе с Life.ru.

Анатолий Вассерман высказался против законопроекта о запрете курения на ходу. Видео © Life.ru

Вассерман заявил, что вред от пассивного курения преувеличен. Он убеждён, что такие идеи только отравляют жизнь курильщикам.

«А запретить думать на ходу они не пробовали?», — задался вопросом народный избранник.

Вассерман ранее также не поддержал законопроект о запрете вейпов в России. Он заявлял, что сам курил больше 20 лет, и по его мнению там, где меньше потребляют табак, больше потребляют коноплю.

«А на бегу можно?» Онищенко не воспринял всерьёз идею запретить курение на ходу
«А на бегу можно?» Онищенко не воспринял всерьёз идею запретить курение на ходу

Ранее Life.ru сообщал о том, что в ГД РФ призвали запретить россиянам курить во время ходьбы. Парламентарии полагают, что запрета на курение в общественных местах слишком мало, потому что многие люди дымят, пока идут по улицам, а дым или пар при этом попадает в лица прохожим.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
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