«А запретить думать они не пробовали?»: Вассерман разнёс идею коллег по ГД о курении на ходу

Курильщик со стажем Анатолий Вассерман раскритиковал законопроект о запрете курения на ходу. Мнением относительно инициативы он поделился в беседе с Life.ru.

Анатолий Вассерман высказался против законопроекта о запрете курения на ходу. Видео © Life.ru

Вассерман заявил, что вред от пассивного курения преувеличен. Он убеждён, что такие идеи только отравляют жизнь курильщикам.

«А запретить думать на ходу они не пробовали?», — задался вопросом народный избранник.

Вассерман ранее также не поддержал законопроект о запрете вейпов в России. Он заявлял, что сам курил больше 20 лет, и по его мнению там, где меньше потребляют табак, больше потребляют коноплю.