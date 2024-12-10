«А запретить думать они не пробовали?»: Вассерман разнёс идею коллег по ГД о курении на ходу
Анатолий Вассерман раскритиковал законопроект о запрете курения на ходу
Курильщик со стажем Анатолий Вассерман раскритиковал законопроект о запрете курения на ходу. Мнением относительно инициативы он поделился в беседе с Life.ru.
Анатолий Вассерман высказался против законопроекта о запрете курения на ходу. Видео © Life.ru
Вассерман заявил, что вред от пассивного курения преувеличен. Он убеждён, что такие идеи только отравляют жизнь курильщикам.
«А запретить думать на ходу они не пробовали?», — задался вопросом народный избранник.
Вассерман ранее также не поддержал законопроект о запрете вейпов в России. Он заявлял, что сам курил больше 20 лет, и по его мнению там, где меньше потребляют табак, больше потребляют коноплю.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в ГД РФ призвали запретить россиянам курить во время ходьбы. Парламентарии полагают, что запрета на курение в общественных местах слишком мало, потому что многие люди дымят, пока идут по улицам, а дым или пар при этом попадает в лица прохожим.
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