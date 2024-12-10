В Кремле не стали комментировать идею переноса Соловецкого камня с Лубянки

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу о переносе Соловецкого камня с Лубянки. В беседе с журналистами он подчеркнул, что данный вопрос не относится к компетенции Кремля

С инициативой убрать Соловецкий камень с Лубянской площади в Москве выступил руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он считает, что на данный момент посетители мемориала приходят к нему для того, чтобы присоединиться не «к акции памяти, а акции против сотрудников ФСБ, КГБ и НКВД». По мнению Фадеева, изначальное значение памятника сильно искажено.