Ким Кардашьян сломала ногу перед праздниками: как звезда справляется с неудачами

Ким Кардашьян столкнулась с чередой неудач под конец года, которые могут повлиять на её традиционные рождественские планы. Недавно стало известно, что зимние праздники селебрити оказались под угрозой из-за непредсказуемого поведения бывшего супруга Канье Уэста. Новая проблема оказалась куда серьёзнее: звезда реалити-шоу сломала ногу.

Ким Кардашьян сломала ногу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Инцидент произошёл накануне праздников, и Ким поделилась новостью с подписчиками в соцсетях. В сторис она опубликовала фотографию костылей и гипса, сопроводив её треком Ферги «Неуклюжая». «Чёрт! Сломанная нога к праздникам», — написала Кардашьян, не раскрыв подробностей случившегося.

Несмотря на травму, Ким не собирается оставлять своих поклонников без контента. Известная своей креативностью и умением находить выход из любых ситуаций, она наверняка придумает, как стилизовать гипс для рождественских фото. Подписчики уже выразили свою поддержку и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Пока неизвестно, как травма повлияет на планы Ким, но можно предположить, что звезда будет находить способы оставаться активной в социальных сетях. Её подписчики уже привыкли к тому, что Кардашьян всегда находит оригинальные решения, даже в самых сложных ситуациях. Несмотря на череду неудач, Ким продолжает оставаться в центре внимания и не теряет оптимизма, а ещё и умудряется делиться этим с другими людьми.