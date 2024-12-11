Тайна «Небесного диска»: Раскрыта технология создания загадочного древнего артефакта Учёные решили разобраться, как без современных технологий обработки материалов несколько тысяч лет назад можно было настолько искусно выполнить это удивительное металлическое изделие. 10 декабря, 21:37 Раскрыта тайна создания знаменитого «Небесного диска» бронзового века. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум»

Этот предмет в 2001 году обнаружился на чёрном рынке древностей. Его передали государству после полицейской спецоперации в Швейцарии. Сбытчики признались, что нашли артефакт с помощью металлоискателя в небольшом германском городе Небре — примерно в 60 километрах от Лейпцига.

«Небесный диск Небры» — артефакт XVII-XIX веков до нашей эры — с обозначением изображённых на нём объектов. Фото © Wikipedia / Frank Vincentz

Оказалось, что нелегалы разграбили целое древнее захоронение: там же они откопали два меча, два топорика, а ещё, к примеру, эффектные спиралевидные браслеты. На одном из мечей каким-то чудом сохранился кусочек бересты, а любой биоматериал позволяет установить возраст находки по количеству в нём радиоактивного изотопа углерода (углерод-14) — это называется радиоуглеродным датированием.

Суть в том, что в атмосфере под действием космической радиации всё время вырабатывается некое мизерное количество этого радиоактивного углерода и любое живое существо его в процессе жизни в себя вбирает, а после смерти, соответственно, вбирать перестаёт. И распадается углерод-14 долгие тысячи лет, поэтому по его количеству в какой-нибудь берестяной грамоте можно понять, как давно она составлена.

Бронзовые мечи, обнаруженные в захороении вместе с «Небесным диском». Фото © Wikipedia / Dbachmann

Так вот, в данном случае установлено, что кусочку бересты, а значит, и всем находкам из захоронения — более 3600 лет. То есть все эти предметы были сделаны в начале бронзового века. Археологи считают, что они принадлежали представителям унетицкой культуры. Её так назвали в честь города в Чехии, где впервые обнаружили.

Люди этого древнего сообщества жили на возвышенностях, строили полуземлянки либо дома столбовой конструкции, занимались земледелием, животноводством, но основой их экономики была добыча руды и производство из неё бронзы. Интересно, что для улучшения качества сплава в него добавляли немного мышьяка. В загадочном «Небесном диске» он тоже есть.

Вообще, теперь это чуть ли не самый известный артефакт бронзового века. Особенное впечатление, конечно, производит содержание, «смысл» артефакта: золотые инкрустации в виде Солнца, Луны, звёзд и созвездия Плеяд делают очевидной любовь людей бронзового века к астрономии. Более того, дуга с правой стороны — это, как поняли исследователи, обозначение разницы между положением Солнца в небе в дни летнего и зимнего солнцестояний. Правда, что означает нижняя более изогнутая дуга, не совсем понятно. Её условно называют «лодкой», но есть, к примеру, версия, что так изобразили Млечный Путь.

В любом случае предполагают, что эту вещь как-то использовали для наблюдений неба. А судя по тому, как искусно она выполнена, она была очень важной для владельцев. Но у учёных назрел ещё один интересный вопрос: как именно этот предмет был сделан?

Бронзовый диск диаметром около 32 сантиметров обращает на себя внимание красивым, действительно «небесным» цветом. По мнению специалистов, это сделано с помощью так называемого патинирования — обработки специальным раствором. Но главный вопрос в том, как выполнен сам диск.

Его толщина не везде одинакова, в центральной части — почти полсантиметра, по краям — примерно полтора миллиметра или чуть больше. Учёные уверены, что так нельзя было отлить его изначально: это была заготовка, которую долго и упорно расплющивали молотом. Недавно у исследователей возникла идея воспроизвести этот процесс. Они попросили опытных кузнецов сделать копии «Небесного диска Небры».

Выяснилось, что ковка для этого нужна очень длительная и кропотливая: мастера поняли, что для создания такого ровного диска из компактной заготовки нужно бить молотом, двигаясь по спирали от центра к краям. При этом заготовка очень быстро остывает и перестаёт поддаваться, поэтому её приходилось заново нагревать десять раз подряд.

Ясно, что всё это сделано по какому-то особому заказу и, скорее всего, в единственном экземпляре. Кстати, по мнению археологов, «Небесный диск» несколько старше остальных найденных в Небре артефактов, то есть его не одно столетие передавали из поколения в поколение, прежде чем предать земле. Сейчас он хранится в Археологическом музее Галле в Германии.

Авторы Адель Романенкова