Портрет «Персидки» Ильи Репина выставили на аукцион за 60 миллионов рублей

15 декабря в Московском аукционном доме состоятся торги, центральным лотом которых станет портрет «Персидки» кисти Ильи Репина, пишет «Интерфакс». Это произведение, оценённое в 60 миллионов рублей, является этюдом к знаменитой картине «Садко в подводном царстве», написанной по заказу Александра III в 1876 году.

Появление «Персидки» на российском арт-рынке — событие исключительное. Сохранилось всего несколько этюдов к картине «Садко», которые Репин написал в Париже. Большинство из них либо остались в частных коллекциях за границей, либо перешли в фонды Государственного Русского музея. Портрет, который будет выставлен на аукционе, ранее принадлежал коллекционеру Кнуту Литторину — директору нефтяной компании братьев Нобелей. Больше сотни лет портрет хранился в их семье. В 2016 году он впервые был представлен на аукционе Bukowskis в Хельсинки, где продан за 400 тысяч евро.

Подлинность работы подтверждена экспертным заключением, автографом Репина и дарственной надписью на обороте холста. Сергей Подстаницкий, коллекционер и историк искусств, отметил, что продажа «Персидки» станет громким событием для коллекционеров, обладающих музейными амбициями.

Этюд изображает одну из дочерей морского царя, которых по сюжету былины сватали новгородскому купцу Садко. Картина «Садко» — фантастическое произведение, в котором Репин экспериментировал с элементами импрессионизма, что было необычно для его реалистичного стиля. Сюжет основного полотна вдохновлён древнерусской былиной, где Садко выбирает себе невесту среди множества претенденток, следуя указаниям морского царя.

Помимо «Персидки», на аукционе будет представлено ещё одно произведение Репина — «Пейзаж с берёзами». Ожидается, что торги привлекут внимание не только инвесторов, но и коллекционеров, стремящихся пополнить свои собрания уникальными произведениями искусства.