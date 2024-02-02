Крупнейший музей Финляндии оправдался после того, как назвал Репина украинцем

Финский художественный музей "Атенеум" заменил национальность Ильи Репина с русской на украинскую в связи с документами о месте рождения художника, его родителей и деда. Об этом заявила директор учреждения по связям с общественностью Анна Кари.

"Мы вновь рассмотрели этот вопрос в связи с организацией выставки "Вопрос времени" весной 2023 года. В результате рассмотрения мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую", — приводит слова Кари РИА "Новости".

Она добавила, что в качестве источника использовался церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины.