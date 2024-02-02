Крупнейший музей Финляндии оправдался после того, как назвал Репина украинцем
Музей "Атенеум": Предки Ильи Репина родились на территории современной Украины
Финский художественный музей "Атенеум" заменил национальность Ильи Репина с русской на украинскую в связи с документами о месте рождения художника, его родителей и деда. Об этом заявила директор учреждения по связям с общественностью Анна Кари.
"Мы вновь рассмотрели этот вопрос в связи с организацией выставки "Вопрос времени" весной 2023 года. В результате рассмотрения мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую", — приводит слова Кари РИА "Новости".
Она добавила, что в качестве источника использовался церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины.
Великий русский художник Илья Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве, ныне находящемся в Харьковской области.
Ранее Лайф сообщал, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке в 2023 году признал украинцами художников Илью Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, указав, что они родились в Российской империи. Позднее в США уличили украинских активистов в попытке "дерусификации русского искусства".
ТАСС / Егор Алеев