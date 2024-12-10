Врач объяснил, когда опасно пользоваться массажными креслами в ТЦ

Массажные кресла, предлагаемые в торговых центрах и офисах, могут показаться отличным способом расслабиться, но в некоторых случаях их использование может быть небезопасным. Об этом предупреждает врач-остеопат и руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Симкин выделяет три основных ситуации, когда использование массажных кресел может быть противопоказано. Во-первых, это наличие простуды или других воспалительных процессов в организме. «При простуде или ОРВИ массаж может усилить воспаление и ухудшить общее состояние здоровья», — объясняет врач в беседе с «Газетой.ru». Если вы чувствуете слабость или озноб, лучше воздержаться от процедуры.

Второе противопоказание касается проблем с позвоночником, особенно в стадии обострения. Массажное кресло не только не облегчит боль, но может усугубить ситуацию. «Заболевания позвоночника требуют особого внимания, и в таких случаях лучше проконсультироваться с врачом», — отмечает Симкин.

Третья группа риска — люди с травмами. Это могут быть как серьёзные повреждения, так и, казалось бы, незначительные растяжения. «Даже небольшая травма может вызвать натяжение соединительных тканей, что приводит к напряжению в различных зонах тела, таких как шея или поясница», — предупреждает врач. В результате вместо ожидаемого расслабления можно получить обострение боли и ухудшение самочувствия. Возможные последствия включают обострение протрузий и грыж межпозвоночных дисков, головокружения и головные боли.

Симкин подчёркивает важность консультации с врачом перед использованием массажных кресел. Это поможет избежать неприятных последствий и убедиться в отсутствии противопоказаний.