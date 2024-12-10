В Приморье священник требует снести памятник инопланетянину, так как он похож на «беса»

Иерей Андрей Васякин требует убрать статую из мультфильма «Тайна третьей планеты» с улицы в Дальнегорске Приморского края. Ушастого инопланетянина, которому посвящён арт-объект, священник называет не иначе как «демоническое существо». Он даже обратился в местную администрацию, но ответа пока нет.

«Это центр, откуда образовывался город. Визитная карточка города. И когда люди приезжают, их встречает бес… Демоническое существо, гуманоид — это, по сути, все бесы», — цитирует священника 360.ru.