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10 декабря, 14:10

В Приморье священник требует снести памятник инопланетянину, так как он похож на «беса»

Священник Васякин требует снести памятник инопланетянину в Приморье

Статуя из мультфильма «Тайна третьей планеты» в Дальнегорске. Обложка © Telegram / Дальнегорск. Официально

Статуя из мультфильма «Тайна третьей планеты» в Дальнегорске. Обложка © Telegram / Дальнегорск. Официально

Иерей Андрей Васякин требует убрать статую из мультфильма «Тайна третьей планеты» с улицы в Дальнегорске Приморского края. Ушастого инопланетянина, которому посвящён арт-объект, священник называет не иначе как «демоническое существо». Он даже обратился в местную администрацию, но ответа пока нет.

«Это центр, откуда образовывался город. Визитная карточка города. И когда люди приезжают, их встречает бес… Демоническое существо, гуманоид — это, по сути, все бесы», — цитирует священника 360.ru.

Отец Андрей отметил, что в этом районе регулярно проходят крестные ходы и в настоящее время наблюдается религиозная напряжённость. По его словам, действия администрации только способствуют демонизации города.

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Борис Эльфанд
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