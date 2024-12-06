Священник рассказал, как правильно приобщать детей к посещению храма

Введение детей в церковную жизнь требует разумного подхода, считает священник Александр Волков, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве и руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что важно избегать крайностей при посещении детьми церковных служб.

Введение во храм Пресвятой Богородицы, один из 12 главных праздников Русской православной церкви, напоминает верующим о значении раннего приобщения детей к вере. По преданию, Иоаким и Анна привели свою трёхлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила свою жизнь Богу. Это событие не упоминается в Евангелиях, но стало важной частью церковной традиции.

Священник Волков отмечает, что детям полезно посещать храм, но важно не переусердствовать, чтобы не вызвать у них отторжения. Родители часто ошибочно полагают, что дети обладают такой же выносливостью, как и взрослые, и заставляют их стоять всю службу. Однако это может привести к тому, что к подростковому возрасту дети начнут избегать посещения храма.

«Детей, особенно маленьких, можно приводить в храм не к началу богослужения, а ближе к середине литургии. Это поможет избежать утомления и сделает посещение более комфортным для ребёнка», — советует священник. Он также рекомендует брать с собой игрушки или раскраски, чтобы дети могли отвлечься, если устанут.

Священник подчёркивает, что важно создать для детей положительный опыт посещения храма. «Если ребёнок хочет отдохнуть, не стоит настаивать на обязательном посещении. Это поможет избежать негативного отношения к церкви в будущем», — говорит Волков.

Кроме того, он призывает прихожан проявлять терпение к шуму, который могут создавать дети на службе. «В здоровой церковной общине священники и прихожане с пониманием относятся к этому. Дети вырастают, и постепенно сами становятся активными членами общины», — заключает священник.