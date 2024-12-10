Ярославль погрузился во тьму из-за аварии на сетях
Заволжский район Ярославля оказался без света из-за аварии на электросетях
Обстановка в Ярославле после отключения света. Обложка © Telegram / 76.ru - Ярославль онлайн
Часть Ярославля оказалась без света. В единой диспетчерской службе пояснили, что причина отключений электричества — авария на электросетях.
Как пишут местные СМИ, во тьму тьму погрузился Заволжский район города. Глава района Андрей Мамонтов в разговоре с 76.RU уточнил, что электричество восстановят в течение часа-двух.
«На улицах Школьной и Серго Орджоникидзе свет уже частично появился», — добавил чиновник.
Ранее в Амурской области из-за непредвиденного отключения части оборудования на Благовещенской ТЭЦ введены ограничения на потребление электроэнергии в пяти районах региона. К настоящему моменту авария устранена.