Ярославль погрузился во тьму из-за аварии на сетях

Часть Ярославля оказалась без света. В единой диспетчерской службе пояснили, что причина отключений электричества — авария на электросетях.

Как пишут местные СМИ, во тьму тьму погрузился Заволжский район города. Глава района Андрей Мамонтов в разговоре с 76.RU уточнил, что электричество восстановят в течение часа-двух.

«На улицах Школьной и Серго Орджоникидзе свет уже частично появился», — добавил чиновник.