Мифы о тарифах: как устроена российская электроэнергетика

Многие думают, что электричество просто «берется из розетки». Однако за этим стоит сложная и тщательно продуманная система, которая обеспечивает стабильную подачу электроэнергии в дома, школы, больницы и на предприятия. Давайте разберемся, как она устроена и почему энергокомпании не могут сами устанавливать тарифы.

Энергосистему можно разделить на три части: производство (генерация), передача и сбыт электроэнергии. Это дает возможность каждому ее элементу сосредоточиться на своих задачах. За их координацию отвечает Системный оператор единой энергетической системы. Он следит за тем, чтобы все работало как часы, а в случае нарушений отдает нужные распоряжения для нивелирования последствий.

Генерация: где и как производится электроэнергия

Электричество создается на электростанциях разных типов. Тепловые станции работают на угле, газе или мазуте, гидроэлектростанции используют энергию воды. В основе работы АЭС лежит ядерная реакция, а ветряные и солнечные станции генерируют энергию из возобновляемых источников энергии: ветра и солнечного света. Каждая станция предлагает свою электроэнергию на оптовом рынке, все они конкурируют друг с другом.

Как работает энергосистема: от станции до Вашего дома. Инфографика © Life.ru

Передача: как электроэнергия попадает к потребителям

Электричество крайне сложно хранить, поэтому уже выработанную электроэнергию нужно оперативно передавать потребителям. Этой цели служат линии электропередачи. Магистральные линии – это «трассы» для электроэнергии, которые ведут от электростанций к крупным предприятиям, соседним регионам, в другие страны. От магистральных электричество расходится по распределительным сетям до каждого дома, участка или социального учреждения.

Сбыт: кто продаёт электроэнергию потребителям

Сбытовые компании приобретают электроэнергию у производителей на оптовом рынке и продают ее населению и малому бизнесу. Это последние звенья цепочки, которые формируют счет за электричество.

Кто и как устанавливает тарифы на электроэнергию?

Одним из самых распространенных мифов об энергетике является убеждение, что цены для потребителей устанавливают компании, владеющие электростанциями.

На самом деле это не так. Тарифы для граждан устанавливаются государством в лице Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это сделано для того, чтобы электроэнергия оставалась доступной для всех, независимо от дохода или региона проживания.

Кто устанавливает тарифы на электроэнергию? Инфографика © Life.ru

Производители электроэнергии (электростанции) реализуют её на рынке по конкурентоспособным ценам. Сбытовые компании закупают эту электроэнергию и добавляют свою надбавку, а также учитывают затраты на передачу, в результате чего формируется конечная стоимость для потребителей.

Простой пример:

Допустим, тепловая электростанция предлагает свою энергию по 2 рубля за киловатт-час, а ГЭС – по 1,5 рубля. Сбытовая компания покупает энергию по этим ценам, но включает в тариф такие издержки, как содержание сетей и обслуживание своих клиентов. Обойтись одной лишь себестоимостью электричества невозможно. После проверки ФАС тариф для населения утверждается в размере 4 рублей за киловатт-час.

При этом тарифы для населения в России исторически устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня, чтобы сделать цены на электричество доступными для всех категорий граждан без исключения. Возникающую разницу между величиной тарифа и реальной стоимостью электроэнергии компенсирует бизнес, оплачивая электричество по повышенной стоимости. Такой механизм называется «перекрестным субсидированием».

Почему электричество не может быть бесплатным?

Несмотря на то, что затраты на построенные еще в советское время крупные электростанции уже давным-давно окупились, электроэнергия не может быть бесплатной. Это вызвано несколькими причинами.

Во-первых, компании, управляющие электростанциями, несут большие расходы, которые влияют на себестоимость производимой электроэнергии. Например, на модернизацию оборудования. Многие станции были построены во второй половине 20 века, и чтобы они продолжали работать надежно, необходимо инвестировать миллиарды рублей в их обновление.

Так, владельцы гидроэлектростанций в Сибири регулярно вкладывают средства в модернизацию оборудования, обновление турбин и систем автоматизации, чтобы станции работали бесперебойно даже в условиях экстремальных климатических условий.

То же самое касается новых электростанций, строительство которых всегда связано с большими затратами. Владельцы станций обеспечивают их работоспособность, но не могут напрямую влиять на конечную стоимость электроэнергии для населения. Все цены находятся под жестким контролем государства.

При этом генерация электричества должна расти вместе с потребностями экономики – в противном случае возникает энергодефицит.

Почему происходят аварии?

Энергосистема России долгое время недофинансировалась, особенно распределительные сети. Это привело к тому, что сейчас они сильно изношены. Энергокомплексу страны необходимо строительство новых сетей – мощностей старых уже просто не хватает, чтобы покрыть растущий спрос на подключения. То же самое касается строительства новых электростанций.

Многолетнее недофинансирование сетевого комплекса стало следствием низких тарифов для населения, которые не позволяли сетевым компаниям вкладывать достаточные средства в модернизацию. Система перекрестного субсидирования, при которой бизнес платит за льготы для граждан, тоже ограничивает финансовые возможности для развития инфраструктуры.

В результате большая часть оборудования и сетей, особенно в распределительном комплексе, достигла критического уровня износа. В 2023-2024 гг. в периоды пиковых нагрузок на энергосистему в ряде регионов России происходили крупные аварии, из-за которых миллионы людей оставались без света. Отключения коснулись Юга, Дальнего Востока, Сибири.