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11 декабря, 06:26

В Москве 88-летняя бабушка истекла кровью из-за мочалки

В Москве 88-летняя бабушка случайно повредила себе вену мочалкой и чуть не истекла кровью. Как стало известно SHOT, инцидент произошёл накануне на Комсомольском проспекте в районе Хамовники.

Пожилая женщина решила принять ванну, хорошенько натёрла себя мочалкой — да так перестаралась, что повредила себе вену. Бабуля сильно испугалась, заметив, как хлынула кровь ниже колен, но решила не тревожить семью и сама вызвала скорую. В итоге её госпитализировали с кровотечением из варикозно расширенных вен.

Биолог раскрыл, когда нужно выбрасывать мочалку, чтобы не стать "обладателями" микоза и лишая
Биолог раскрыл, когда нужно выбрасывать мочалку, чтобы не стать "обладателями" микоза и лишая

По данным телеграм-канала, следы крови заметил сын, который пришёл проведать мать. Мужчина перепугался и сразу же связался с пенсионеркой. Та его успокоила и сказала, что уже идёт на поправку, скоро её выпишут. Бабуля пообещала отказаться от жёстких мочалок и впредь быть аккуратнее.

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ТАСС / Игорь Меркулов

Александра Вишнякова
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