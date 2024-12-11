В Москве 88-летняя бабушка истекла кровью из-за мочалки
В Москве 88-летняя бабушка случайно повредила себе вену мочалкой и чуть не истекла кровью. Как стало известно SHOT, инцидент произошёл накануне на Комсомольском проспекте в районе Хамовники.
Пожилая женщина решила принять ванну, хорошенько натёрла себя мочалкой — да так перестаралась, что повредила себе вену. Бабуля сильно испугалась, заметив, как хлынула кровь ниже колен, но решила не тревожить семью и сама вызвала скорую. В итоге её госпитализировали с кровотечением из варикозно расширенных вен.
По данным телеграм-канала, следы крови заметил сын, который пришёл проведать мать. Мужчина перепугался и сразу же связался с пенсионеркой. Та его успокоила и сказала, что уже идёт на поправку, скоро её выпишут. Бабуля пообещала отказаться от жёстких мочалок и впредь быть аккуратнее.
ТАСС / Игорь Меркулов