В Москве 88-летняя бабушка истекла кровью из-за мочалки

В Москве 88-летняя бабушка случайно повредила себе вену мочалкой и чуть не истекла кровью. Как стало известно SHOT, инцидент произошёл накануне на Комсомольском проспекте в районе Хамовники.

Пожилая женщина решила принять ванну, хорошенько натёрла себя мочалкой — да так перестаралась, что повредила себе вену. Бабуля сильно испугалась, заметив, как хлынула кровь ниже колен, но решила не тревожить семью и сама вызвала скорую. В итоге её госпитализировали с кровотечением из варикозно расширенных вен.