Домовина вместо дома. Как командующий нападением на Курскую область Эдуард Кравченко выслуживался за квартиру Российские войска в Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ Эдуарда Кравченко. Именно он руководил операцией по вторжению киевского режима на территорию Курской области. Как жил и за что погиб каратель? 10 декабря, 21:15 Подполковник Кравченко, который руководил нападением на Курскую область. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi, © Telegram / КРЫМИНФОРУМz o v

Кто такой Кравченко

По данным военкора Евгения Поддубного, подполковник Кравченко командовал нападением на Курскую область.

— В Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Есть данные, что Кравченко отвечал за «вскрытие» госграницы в минувшем августе и руководил заходом украинских боевиков на территорию Курской области, — написал он у себя в телеграм-канале.

Life.ru выяснил, что Кравченко действительно воякой был непростым — заместителем начальника штаба 51-го отдельного стрелкового батальона оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

Кадровый военный ещё в советское время окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии М.Д. Яковлева (ХмВАКУ). На момент смерти ему было 57 лет — и к этому времени его выслуга в ВСУ составляла почти 26 лет.

Так Эдуард Кравченко выглядел незадолго до смерти. Фото из его личного дела. © Life.ru

Родом вояка из Закарпатья, родился в Ужгородском районе, в городке Перечине. Однако осел Кравченко в маленьком гуцульском городке Рахове, расположенном на склоне Карпат, у реки Тисы — той самой смертельной, которую пытаются пересечь вплавь многие украинские «ухилянты», но везёт единицам — наиболее подготовленным физически пловцам. Здесь он завёл семью и детей — дочь и сына.

Сын Константин решил пойти по стопам отца. Известно, что пацан учился в Каменце-Подольском (город в Хмельницкой области) в лицее с усиленной военно-физической подготовкой. Сейчас ему 26 лет — и, судя по соцсетям, его полный тёзка из Рахова сейчас тоже может быть на фронте. Впрочем, сообщений о смерти молодого человека на официальных порталах городской администрации пока не было.

Кравченко-младший (справа) в учебке ВСУ. Фото © VK / Andriy Svirid

Похоже, служба в ВСУ даже для средних чинов — занятие неблагодарное, малоперспективное и с высокими шансами на смерть.

Квартира за «мясорубку» под Курском

Life.ru выяснил, что главной мотивацией «курской кампании» для Эдуарда Кравченко была собственная квартира. С 2006 года военный стоял в очереди на квартиру, но её всё не было.

Как выяснил Life.ru, военный вместе с женой Лесей приезжали на заработки в Москву и находились здесь даже после 2014 года. Супруги регистрировались на улице Октябрьской в селе Красная Пахра Троицкого административного округа Москвы. В записных книжках российских телефонных контактов Эдуард Кравченко был записан как «Николаич Работа», «Мастер», «Эдуард Внуково» и «Тетрапак».





Впрочем, к 2016 году его следы в России теряются и снова появляются на Украине. В том феврале он попал на учёт исполнительных комитетов городских, поселковых и сельских советов Раховского района как бесквартирный отставной военный. Таких в районе оказалось всего 16 человек — основная масса ждала жильё ещё с начала нулевых, но были очередники, стоящие в очереди ещё с позднесоветских времён.

В официальном документе Раховского районного совета указано, что особых привилегий для получения квартиры у вояки не было. К моменту начала СВО семья из четырёх человек по-прежнему жила в Рахове, на улице Мира, в доме, который на «Гугл-картах» отмечен как хостел. Так полковник Кравченко отправился командовать захватом Курской области и убивать мирных жителей — женщин, стариков и детей. В результате вместо дома получилась домовина (укр. — «гроб»).

Авторы Евгений Кузнецов