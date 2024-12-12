Ледниковый период. Почему мерзнёт подмосковное Пушкино и кто в этом виноват Уже разгар зимы, а в подмосковном Пушкино до сих пор не могут полноценно запустить отопительный сезон. Местные жители мёрзнут и болеют, обвиняя в своих проблемах городские власти и лично мэра Максима Красноцветова. Чем он знаменит? 11 декабря, 21:15 Глава администрации Пушкино Максим Красноцветов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © VK / Максим Красноцветов

Что случилось в подмосковном Пушкино

Отопительный сезон в Пушкинском округе Подмосковья начался плохо. Настолько, что председателю Следственного комитета России пришлось брать проблему под свой контроль.

— В ряде микрорайонов на протяжении длительного времени отсутствует отопление. Отмечается бездействие местных властей. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность), — это сообщение пресс-служба СК РФ опубликовала уже более месяца назад.

С тех пор, кажется, мало что изменилось. Жители Пушкино продолжают замерзать и болеть. Дело в том, что половина городского округа перепахана и перекопана, потому что идёт замена сетей теплоснабжения. Более того, этот процесс сейчас едва ли не в самом разгаре, а должен был окончиться ещё к 1 октября. Ситуация усугубляется одновременными аварийно-восстановительными работами на высоковольтных линиях. Из-за этого по всему Пушкино периодически отключается и электричество, и горячая (а иногда и холодная) вода, плюс постоянно пропадает тепло в батареях.









— Нет горячей воды и отопления. Никакой официальной информации от администрации города и котельной. Каждый день как лотерея, в которую жильцы проигрывают. Нет возможности ни помыться, ни искупать детей, ни сделать уборку, ни помыть посуду. Как эту проблему решить, когда официальные представители молчат, непонятно, — негодуют одни жители.

— Похоже на то, что администрация города и руководство котельной ждут: когда же мы всё-таки вымерзнем, как мамонты, вместе с нашими детьми, — невесело шутят другие.

Особенно падает тень на действия городского главы Максима Красноцветова. Его в эти месяцы ругают очень много. Он ещё в середине сентября публично уверял губернатора Подмосковья, что проблем не будет, мол, Пушкино готово к отопительному сезону на 90%. На сайте администрации округа даже появилось его постановление о начале отопительного сезона 2024/2025 года с 3 октября.

— Подготовились к отопительному сезону? Может, сдадите свои зарплаты за летние – осенние месяцы в связи с профнепригодностью? — иронизируют теперь пушкинцы.

Многие из них задаются вопросом, почему бы властям временно не приостановить начисления за тепло, — это было бы справедливо. Но за неотапливаемый ноябрь счета уже пришли и оказались рассчитаны в полном объёме.

На данный момент власти обещают, что работы по замене теплотрасс закончатся к концу декабря, а благоустройство перекопанной территории завершится в III квартале 2025 года.

Видео, как перекопали Пушкино. Видео © VK / Подслушано Пушкино

Отдельные депутаты горсовета не побоялись назвать виновных: это якобы руководство округа в лице главы Максима Красноцветова и снабжающая компания "Газпром теплоэнерго МО" .

— Чем вы, неуважаемые руководители округа, занимались летом, когда была приёмка тепловых сетей к зиме? Куда делись посты депутатов, которые проголосовали за сверхтариф «Газпром теплоэнерго МО» в октябре, — рвёт и мечет депутат Ольга Привалова.

Именно «Газпром теплоэнерго МО» получило несколько лет назад злополучные теплотрассы в управление по концессионному соглашению с властями Подмосковья и Пушкино. Взамен концессионер обязался провести модернизацию всего оборудования. Как видно, пока не особо справляется. Вопросы к этой структуре возникают по всему региону. Её выручка за последние пять лет выросла с 3 до 18 миллиардов рублей. В этом году там уже сменилось три руководителя. Последний, Станислав Маржохов, находится у руля "Газпром теплоэнерго МО" чуть более полугода.

Чем знаменит глава Пушкино Максим Красноцветов?

Максим Красноцветов, глава Пушкино. Фото © pushkino.mosreg.ru

48-летний Красноцветов возглавляет Администрацию городского округа Пушкинский с июня 2021 года. Он родом из Костромской области. С 1994 по 2001 год проходил сначала срочную, а потом контрактную военную службу во Внутренних войсках МВД по Москве. В нулевых ушёл работать в жилищно-коммунальное хозяйство. К 30-летнему возрасту получил «без отрыва от производства» высшее образование в сфере строительства. В каком именно вузе, информации нет. Очевидно, речь о вечерке или заочке. В 2008-м Красноцветов стал замдиректора муниципальной управляющей организации подмосковного Реутова, а ещё через год возглавил «Реутовскую теплосеть». Во второй половине десятых чиновник успел побыть замглавой Королёва и градоначальником Ивантеевки. В 2021 году он избрался через Совет депутатов в мэры Пушкино.

В базе СПАРК Life.ru обнаружил странность: фамилия Красноцветова до 2018 года упоминалась в списке и совладельцев, и председателей аж 23 реутовских товариществ собственников жилья (ТСЖ), и все они до единого были ликвидированы налоговиками как переставшие функционировать. Этот факт чиновнику припоминали политические оппоненты из «Справедливой России», отмечая его якобы причастность к сомнительным схемам расчёта коммунальных платежей и саботированию ремонта дорог в Реутове.









В реутовский период Максим Красноцветов активно занимался бизнесом. Он учредил «Проект-сервис групп» — фирму по поверке счётчиков, согласованию перепланировок, газовому обслуживанию и установке домофонов с ежегодной чистой прибылью до 45 миллионов рублей. Сам Красноцветов покинул состав её учредителей почти сразу, передав бразды правления коллегам по реутовскому коммунальному хозяйству. Однако фирма «Проект-сервис групп», похоже, не стала для Красноцветова чужой. Она выкупила и переоформила на него термокомплекс «Реутовские бани и сауны» с годовым оборотом до 40 миллионов рублей. Впрочем, через какое-то время знакомые Красноцветова переписали бани на тех же самых коллег. Судя по всему, то же самое случилось и с основанной им «Реутовской сетевой компанией», её формальными хозяевами также в итоге стали коллеги. Доходы там стабильно держатся на уровне 1,8 миллиарда рублей в год, сотни миллионов приносит выполнение гостендеров.

Уже не раз упомянутым коллегам из Реутова достался даже астраханский актив Максима Красноцветова — это рыболовная база «На Калиновке» в Камызякском районе, в лучшие года имевшая выручку до 60 миллионов рублей.









В открытом доступе можно найти лишь одну декларацию Максима Красноцветова, причём старую, за 2018 год. Чиновник заработал тогда 15 миллионов рублей, в собственности его семьи на тот момент находилось шесть нежилых зданий, почти гектар земли и квадроцикл CAN-AM Outlander. При этом жили они с супругой в служебной квартире.

Формально Красноцветов всегда пользовался скромным жильём, например панельными трёшками в Солнцеве и Реутове или даже комнатой в общежитии на окраине Москвы. Впрочем, если приглядеться к его родственникам, то становится видно, что семья живёт как минимум респектабельно.

Предполагаемое домовладение в Электроуглях семьи главы Пушкинского округа Максима Красноцветова. Фото © Google Map

Супруга главы Пушкино Юлия Красноцветова трудится заведующей отделением активного долголетия в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский», который функционирует не только в Балашихе, но и в Реутове. Если верить базам данных ФССП, она занимала богато выглядящее домовладение на два коттеджа в Электроуглях, в посёлке Вишняковские Дачи. Похожий участок светился в соцсетях дочери чиновника. Интересно, что в профилях младшего сына на фото попадался совсем другой дом, тоже большой, но не такой богатый.

ЖК «Символ», где у семьи может быть квартира. Фото © 2GIS

При этом, похоже, 23-летний сын Красноцветова живёт в престижном только что построенном жилом комплексе «Символ» в столичном районе Лефортово. Квадратный метр стоит до полумиллиона рублей. У сына там трёшка примерной ценой до 45 миллионов рублей. Красноцветов-младший интересовался на форуме любителей британской автомобильной марки Mini, какие лучше выбрать покрышки и масло для модели Hatch JCW 2020 года выпуска. А этой осенью сын Красноцветова зарегистрировал на выставку General Russian Automobile Club (Главный российский автоклуб. — Перевод) две другие машины: роскошный Range Rover Sport и Volvo 960.

Отметим, что ранее политические оппоненты Максима Красноцветова, в том числе из пушкинского Совета депутатов, подозревали его в любви к большим премиям.

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Авторы Пётр Егоров