Автоэксперт предупредил об опасности езды со снегом на крыше машины

Зимой некоторые автолюбители убирают снег только со стёкол машин и оставляют «шапку» на крыше. Однако это может привести к неприятным и даже опасным ситуациям на дороге. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Тёплый воздух из салона нагревает крышу машины, и снег на ней быстро становится льдом. Между ледяной коркой и кузовом образуется водяная плёнка. При ускорении или торможении эта масса может легко соскользнуть на машину сзади и спровоцировать опасную ситуацию.

Кроме того, лёд способен принести неудобства и владельцу автомобиля, который поленился уделить время чистке машины. При соскальзывании масса может ограничить обзор через лобовое или заднее стекло, а также сломать стеклоочистители.

«И если на крыше есть грязь или, например, песок, то на лакокрасочном покрытии очень быстро появятся царапины», — подметил автоэксперт. Учитывая, что автопроизводители не всегда оцинковывают крышу, это может вызвать коррозию, которую сложно обнаружить вовремя.

Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют тщательно очищать автомобиль от снега перед выездом. Лучше делать это, не дожидаясь, пока всё подтает. Начинать рекомендуют с крыши. Кроме того, важно уделять внимание очистке стёкол, фар и номеров. Удаление снега с дисков предотвратит проникновение влаги в тормозной механизм.

Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, соблюдайте осторожность. Специалисты советуют не давить на щётку, иначе можно поцарапать машину. При приведении в порядок фар лучше использовать тряпку, так они не помутнеют.