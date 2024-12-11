Управлению дронами захотели обучать российских школьников

Учеников российских школ хотят обучать управлению дронами и тактике стрелкового боя. Речь идёт об изменении программы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», который преподают учащимся 8-11 классов вместо ОБЖ с этого года, пишет «Парламентская газета».

На данный момент старшеклассники в рамках предмета проходят модуль «Военная подготовка и основы военных знаний». Он включает в себя выездные сборы, продолжительность которых варьируется от трёх до пяти дней. В том случае, если инициативу с дронами поддержат, на дополнительное техническое оснащение классов будет выделено порядка четырёх миллиардов рублей. Об этом заявил замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Владимир Кикнадзе, пояснив, что финансирование будет реализовано за счёт федерального проекта «Всё лучшее — детям».

Однако как уточнили в издании, есть мнение, что выделенных средств окажется на практике недостаточно. Также важно учитывать, что обучение потребуется и самим педагогам.

«У нас, условно, в 40 тысячах школ такие кабинеты открыты. Четыре миллиарда [рублей] — это по сто тысяч рублей на школу в среднем. А речь идёт о закупке инвентаря, оборудования, обмундирования и так далее», — высказался заместитель директора Роспатриотцентра Дмитрий Степыко.