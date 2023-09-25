В России призвали ввести предметы о БПЛА в школьную программу

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу предметов, связанных с изучением беспилотников, сообщает RT. Ветров подчеркнул, что в последнее время в стране наметился серьёзный запрос на специалистов, занимающихся работой со всевозможными беспилотными летательными аппаратами.

"Как правило, интерес к дронам и иным летательным аппаратам возникает ещё в самом раннем возрасте. В истории нашей страны нечто подобное происходило в период 1920–1930 годов, когда будущие авиаконструкторы и герои-лётчики были школьниками и постигали авиационную науку в авиакружках и аэроклубах при школах и училищах Советского Союза", — рассказал Ветров.

Он добавил, что сегодня в России большой спрос на специалистов БПЛА, которые смогут укрепить обороноспособность и развить соответствующие направления промышленности и производства. По мнению Ветрова, внедрение предмета поможет развитию гражданских систем БПЛА и улучшит смежные сферы жизни.