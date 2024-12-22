Завещание или дарственная. Какой документ защитит наследников от потери недвижимости и денег Наследование имущества — один из способов позаботиться о потомках. В каких случаях завещание может оказаться бесполезным и почему подаренные деньги могут заставить вернуть — рассказывает Life.ru. 21 декабря, 21:15 Какие подводные камни бывают при написании завещания и дарственной. Обложка © Freepik / DC Studio

Имущество после смерти распределяют двумя способами: либо делят по закону, либо по желанию умершего согласно завещанию. Многие считают, что завещание или договор дарения родственнику гарантирует безопасный переход прав на недвижимость или деньги, но оказывается, что эти документы срабатывают не всегда. Как избежать скрытых ошибок при распоряжении своим имуществом, чтобы оно в результате не досталось чужим людям?

Что такое завещание и каким оно бывает

Завещание — это способ передать наследство умершего тем, кого он сам укажет, а не тем, кто имеет право по закону. Документ определяет, какое имущество и кому перейдёт, и позволяет избежать раздела наследства по стандартным правилам. Важно понимать, какое завещание выбрать, чтобы обеспечить соблюдение вашей воли. Этот документ гарантирует, что ваше наследство будет распределено так, как вы хотите, а не в порядке, установленном законом. Завещание может включать: квартиры, дома и другую недвижимость, банковские счета и вклады, ценные бумаги и акции, личные вещи и драгоценности.

Заверенное нотариально. Его пишет сам составитель — и после заверяет нотариус. Ещё один вариант составления такого документа — запись со слов наследодателя.

Закрытое. Его наследодатель составляет заранее и передаёт нотариусу на хранение в запечатанном виде для сохранения тайны содержания документа. Передача завещания происходит в присутствии двух свидетелей.

Совместное. Его пишут оба супруга. Такое завещание не может быть закрытым.

Приравненное к нотариальному. Такой документ возможно составить в сложных условиях, в которых невозможно обратиться к нотариусу: в больнице, на судне дальнего плавания, в войсковой части и т. д.

Простое письменное. Подобное завещание наследодатель вправе написать при наступлении чрезвычайных обстоятельств, угрожающих его жизни. Документ составляется в присутствии двух свидетелей.

Завещательное распоряжение. Передаёт права на деньги, размещённые на банковских счетах. Может быть оформлено в офисе банка.

Как человек может поступить со своим имуществом

Каждый вправе завещать имущество любым лицам, независимо от степени родства. Первый из возможных вариантов — передача имущества полностью одному наследнику. Также можно разделить его на доли между несколькими людьми или завещать конкретное имущество конкретным лицам, например квартиру — одному наследнику, деньги — другому.

Как правильно оформить завещание

Перед составлением завещания нужно составить перечень имущества, которое предполагается к передаче по наследству: это могут быть квартиры, дома, вклады, автомобили, предприятия и другие объекты. После этого стоит убедиться, что все документы на имущество находятся в порядке.

Выбрать наследников

Следующий этап для наследодателя заключается в определении тех лиц, кому и в какой доле должно быть передано имущество. Если наследников несколько, нужно указать их доли или конкретное имущество для каждого. Далеко не всегда наследодатель завещает своё имущество именно родственникам. Он имеет право оставить нажитое людям, которые ему близки по духу и помогают при жизни.

Заверить у нотариуса

Завещание приобретает юридическую силу только после заверения у нотариуса. Фото © Freepik

Завещание приобретает юридическую силу только после заверения у нотариуса. Для этого нужно прийти к нотариусу с документами (паспорт, свидетельства о праве собственности), составить текст завещания (нотариус может помочь) и подписать документ.

Составление завещания сопряжено с финансовыми издержками, но они вполне выполнимы для любой среднестатистической российской семьи. В этом случае нужно будет оплатить государственную пошлину в размере 100 рублей и услуги нотариуса — от 1000 до 5000 рублей. Но если речь идёт уже об издержках самих наследников, то при передаче им имущества они платят пошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию. Это могут быть суммы, составляющие 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей, если речь идёт о детях, в том числе усыновлённых, супругах, родителях, полнородных братьях и сёстрах наследодателя. Другие наследники платят 0,6%, но не более 1 млн рублей.

Что можно написать в завещании

Завещание позволяет указать, какое имущество кому передаётся, назначить исполнителя и установить дополнительные условия. Всё это поможет наследникам быстро и без споров вступить в права наследства после вашей смерти. Узнайте, какие ещё возможности предоставляет составление завещания. В завещании можно указать:

Лиц, которые наследуют имущество.

Порядок передачи имущества (по долям или целиком).

Исполнителя завещания (душеприказчика).

Условия для получения наследства (например, по достижении определённого возраста).

Составляя завещание на квартиру, необходимо учитывать следующие нюансы: квартира может быть завещана как целиком, так и по долям, а если имущество в совместной собственности, важно получить согласие других совладельцев.

При составлении завещания на наследство важно учитывать права обязательных наследников. Согласно закону, несовершеннолетние или недееспособные дети имеют право на долю в наследстве, даже если они не указаны в завещании. Чтобы учесть интересы всех сторон, нужно проконсультироваться с юристом, указать чёткие доли для каждого наследника и регулярно обновлять завещание при изменении состава имущества.

Как отменить или изменить завещание

Если в жизни наследодателя произошли изменения, например появление новых наследников или приобретение имущества, завещание можно отменить или изменить в любой момент, обратившись к нотариусу.

Когда завещание могут признать недействительным

Не каждое завещание может быть признано действительным. Ошибки в составлении, нарушение законодательства или принуждение к его написанию могут стать причиной оспаривания документа. Документ могут аннулировать, если наследодатель был недееспособен на момент его составления, если в нём есть несостыковки и он нарушает законодательство. Также завещание признают недействительным, если удастся доказать, что документ был составлен под давлением третьих лиц и если завещание не оформлено нотариально.

Проблемы с завещаниями

Нотариус обязан известить тех наследников, чьё место работы или место жительства ему известны, поэтому в завещании имеет смысл указывать не только место жительства наследника, но и место его работы. Фото © Freepik / garetsvisual

Законодательство постоянно меняется, и в сфере наследования тоже появляются новшества. Как только в текущем году Госдума приняла закон, по которому банки должны отвечать на запрос нотариусов о вкладах и счетах наследодателя, — значительная часть россиян решила, что вот теперь проблема с принятием наследства решена. Действительно, всё просто: наследник заранее узнаёт и о долгах, и об имуществе наследодателя и может решить, вступать ли ему в наследство. Если есть завещание — оформить проще и быстрее. Но, как показывает практика, всё может обернуться совсем не так, как рассчитывал завещатель.

— Даже если завещание удостоверено у нотариуса, ошибки в завещании возможны, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Например, в случае когда человек собственноручно составил завещание, запечатал в конверт и при свидетелях передал нотариусу. А при раскрытии завещания выяснилось, что участок был отписан одному наследнику, а дом на этом участке — другому.

Вторая частая проблема связана с тем, что по закону нотариус не обязан разыскивать наследников — предполагается, что они сами должны обратиться к нотариусу, то есть знать о положенном им наследстве.

— Однако нотариус обязан известить тех наследников, чьё место работы или место жительства ему известны, поэтому в завещании имеет смысл указывать не только место жительства наследника, но и место его работы, — советует Александр Инютин.

Третья проблема — игнорирование правила обязательной доли. По закону, несмотря на наличие завещания, право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние дети, супруги, родители, неспособные трудиться из-за преклонного возраста или состояния здоровья.

— Закон действует, даже если родственники совместно не проживали или вообще не общались, — рассказывает юрист Александр Инютин. — Они получат половину того, что принадлежало бы им в случае, если бы завещания не было.

Проблемы при «дарственной»

Эксперты утверждают, что «дарственную» можно оспорить. Фото © Freepik / master1305

На самом деле термина «дарственная» в законе нет, а есть договор дарения, то есть сделка по безвозмездной передаче чего-либо без других условий. Эксперты утверждают, что любую подобную сделку можно оспорить и сейчас это повсеместная практика.

— Сейчас дарение оспаривают не только наследники, но и госорганы, — напоминает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Чаще всего сделки дарения оспаривает Федеральная налоговая служба (ФНС), которая проявляет интерес к дарению между близкими родственниками. В ряде случаев под видом подарка происходит обычная купля-продажа недвижимости, но с минимизацией налогов для продавца, что противоречит закону. Также весьма внимательно изучают сделки по дарению недвижимости и в Росреестре, особенно в случаях дарения долей. Тут прежде всего проверяется, не пытаются ли участники сделки обойти преимущественное право покупки других совладельцев недвижимости.

Кстати, проблемы могут быть и у тех, кто решает подарить родственнику крупную сумму денег, но не включает её в завещание и не составляет никакого договора. Верховный суд в своём определении указал, что в отсутствие письменного договора можно установить факт дарения денег, только если подтверждается цель передачи денег в виде прямого выражения воли дарителя. То есть, в случае возникновения спора, факт того, что дарение состоялось, придётся доказывать — и родственники дарителя или он сам могут потребовать вернуть всю сумму.

— Дарение могут оспаривать и кредиторы, — уверен Дмитрий Шагин. — Банки обращаются в суд с иском о том, что даритель хотел сохранить жильё или деньги в своём пользовании, либо передать родственникам и тем самым избежать его взыскания за долги, либо продать на сторону, использовав якобы дарение, а на самом деле утаив полученные за сделку деньги.

Особенности завещания и дарения

Чтобы избежать большинства проблем при завещании, имеет смысл помнить несколько моментов. Во-первых, наследодатель в любой момент своей жизни может изменить завещание. Во-вторых, юридическую силу имеет только последнее оформленное завещание. В третьих, на разное имущество можно оформить разные завещания, например деньги в банке — на одного наследника, а квартиру — на другого. И если эти завещания не противоречат друг другу, то действовать будут оба.

Если вместо завещания решили оформить дарение, то тут действуют иные правила. Если получатель дара совершает любые встречные действия, например что-то дарит в ответ, — это уже не дарение. Соответственно, если нет правильного оформления, могут появиться вопросы у налоговиков или у правоохранителей. Если даритель в браке, то во избежание возможных судебных разбирательств лучше получить согласие супруга дарителя. Маскировать куплю-продажу недвижимости дарением — незаконно. Велик риск, что такую сделку признают недействительной через суд, куда обратятся наследники или кредиторы.