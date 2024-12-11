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Регион
11 декабря, 14:42

«Надо всё упорядочить»: В СПЧ указали на необходимость цифрового кодекса РФ

Ашманов: Россия нуждается в разработке цифрового кодекса

Россия нуждается в создании цифрового кодекса, который бы регулировал деятельность в IТ-сфере, однако в 2024 году его разработкой практически не занимались. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

«Мы сейчас занимаемся быстрым наляпыванием заплаток на такие очевидные дырки, а вообще говоря, нужен единый стройный [цифровой] кодекс, который описывает, что в стране можно делать, а что нельзя, в первую очередь, для цифрового бизнеса. Надо всё упорядочить, а за год было мало движений в этой области, хотя президент сам об этом сказал, что это хорошая вещь», — сказал Ашманов на пресс-конференции, пообещав поспособствовать продвижению разработки.

Ашманов уточнил, что законодатели высказывают некоторые сомнение относительно того, какие нормы должны быть внесены в кодекс в обязательном порядке. А глава СПЧ Валерий Фадеев в свою очередь отметил, что документ призван минимизировать новые риски, которые возникают в связи с развитием цифровых технологий, в том числе для прав человека и тайны частной жизни.

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А ранее Life.ru рассказал, каким окажется будущее ИТ-профессий в России. По мнению ИТ-директора «Газпром нефти» Антона Думина, к 2030 году большинство профессий станут цифровыми, но это ещё не всё.

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Freepik / DC Studio

Мария Любицкая
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