Бывшая жена Славы Комиссаренко рассказала о домогательствах отца в детстве

Бывшая жена белорусского комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова снова вышла на связь после развода. Девушка в интервью «Нежному редактору» Татьяне Мингалимовой рассказала об ужасах, которые происходили с ней в детстве.

Осенью 2023 года личная жизнь комика Славы Комиссаренко и его бывшей жены Юлии Шашковой оказалась в центре внимания. После короткого брака пара развелась, а вскоре стали известны подробности прошлого Юлии. Она подтвердила, что в юности в течение нескольких недель работала вебкам-моделью. «Это было много лет назад, и этот эпизод практически стёрся из моей памяти, — призналась Юлия. — Подобная работа порицается обществом, поэтому её приходится скрывать. Думаю, что меня могло бы уберечь от такого выбора должное половое воспитание со стороны близких».

Юлия отметила, что этот опыт остался в прошлом: «Я давно переросла тот возрастной инфантилизм, когда хотелось откровенничать перед камерой. Я развивала в себе лучшие качества, строила планы на будущее, мечтала о путешествии по Америке на машине и поездке в Антарктиду. Но произошло то, что произошло. Значит, так было суждено». Она добавила, что простила себя за эту ошибку и намерена оставить эту тему в прошлом.

Однако внимание общественности привлекли не только подробности её работы, но и трагические события из детства Юлии, которые она раскрыла в подкасте «Нежный редактор». Девушка рассказала, что её совращал родной отец, когда ей было 12-13 лет. Он показывал ей видео для взрослых и просил делать массаж, предлагая за это деньги и подарки. Юлия призналась, что эти события оставили глубокий след на её психике и повлияли на восприятие отношений с мужчинами.