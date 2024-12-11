В Уфе магазин кинул клиентов при покупке айфонов и дайсонов на 100 млн рублей
SHOT: В Уфе магазин техники задолжал покупателям 100 млн рублей
В Уфе популярный магазин техники задолжал покупателям айфоны и дайсоны на 100 миллионов рублей. Пострадавшие утверждают, что написали в полицию более 200 заявлений, сообщает SHOT.
Владелица магазина Ситникова утверждает, что готова встретиться с обманутыми клиентами. Видео © Telegram / SHOT
Как выяснил телеграм-канал, мошенническую схему организовал магазин Premium Store, который пользовался популярностью среди жителей Уфы. Точку активно рекламировали блогеры, а на различных сайтах люди оставляли положительные отзывы. Магазин открылся весной, и вначале не возникало никаких нареканий: покупатели охотно заказывали айфоны, и владелица магазина Эльвина Ситникова убеждала их совершить предзаказ с полной предоплатой, утверждая, что так получится дешевле. Однако оплата производилась только наличными, а кассовые чеки не выдавались. В конечном итоге у покупателей оставались только договор и товарный чек.
Проблемы с магазином начались в августе, когда покупатели, оплатившие заказы, просто не получали свои товары. Обещанные 45 дней поставки прошли, а техника так и не появилась. Однако Ситникова не стала закрывать бизнес и продолжила принимать новые заказы. Это вызвало недовольство среди клиентов, которые создали чат обманутых покупателей и обнаружили, что таких людей уже больше 500. Пострадали не только местные жители, но и граждане из других городов России, а также даже жители Индии. Особенно тяжёлая ситуация сложилась для оптовиков, которые заказали товары на суммы от трёх до 12 миллионов рублей.
Сама Ситникова утверждает, что вся ответственность лежит на поставщиках, которые уже семь месяцев не выходят с ней на связь. Она согласилась встретиться с обманутыми клиентами и признала свою долю ответственности. Однако очередные обещания владелицы магазина никто слушать не стал. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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