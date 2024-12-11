В Уфе магазин кинул клиентов при покупке айфонов и дайсонов на 100 млн рублей

В Уфе популярный магазин техники задолжал покупателям айфоны и дайсоны на 100 миллионов рублей. Пострадавшие утверждают, что написали в полицию более 200 заявлений, сообщает SHOT.

Владелица магазина Ситникова утверждает, что готова встретиться с обманутыми клиентами. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал, мошенническую схему организовал магазин Premium Store, который пользовался популярностью среди жителей Уфы. Точку активно рекламировали блогеры, а на различных сайтах люди оставляли положительные отзывы. Магазин открылся весной, и вначале не возникало никаких нареканий: покупатели охотно заказывали айфоны, и владелица магазина Эльвина Ситникова убеждала их совершить предзаказ с полной предоплатой, утверждая, что так получится дешевле. Однако оплата производилась только наличными, а кассовые чеки не выдавались. В конечном итоге у покупателей оставались только договор и товарный чек.

Проблемы с магазином начались в августе, когда покупатели, оплатившие заказы, просто не получали свои товары. Обещанные 45 дней поставки прошли, а техника так и не появилась. Однако Ситникова не стала закрывать бизнес и продолжила принимать новые заказы. Это вызвало недовольство среди клиентов, которые создали чат обманутых покупателей и обнаружили, что таких людей уже больше 500. Пострадали не только местные жители, но и граждане из других городов России, а также даже жители Индии. Особенно тяжёлая ситуация сложилась для оптовиков, которые заказали товары на суммы от трёх до 12 миллионов рублей.