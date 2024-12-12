Стало известно возможное имя «Человека года» по версии журнала Time
Politico: Дональда Трампа 12 декабря объявят «Человеком года» по версии Time
Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп 12 декабря будет назван «Человеком года» по версии американского журнала Time. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.
По информации издания, в честь этого события республиканец примет участие в церемонии открытия Нью-Йоркской фондовой биржи, где ударит в колокол, символизируя начало торгов.
В шорт-лист кандидатов на звание в этом году также входят вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Напомним, что журнал Time ежегодно выбирает «Человека года» с 1927 года. Среди лауреатов в разные годы были 14 американских президентов, включая Джо Байдена, а также российский лидер Владимир Путин, который был удостоен этого звания в 2007 году. В прошлом году обладательницей титула стала американская певица Тейлор Свифт. Дональд Трамп уже становился «Человеком года» в 2016 году после своей первой победы на президентских выборах.
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