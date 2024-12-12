Стало известно возможное имя «Человека года» по версии журнала Time

В шорт-лист кандидатов на звание в этом году также входят вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что журнал Time ежегодно выбирает «Человека года» с 1927 года. Среди лауреатов в разные годы были 14 американских президентов, включая Джо Байдена, а также российский лидер Владимир Путин, который был удостоен этого звания в 2007 году. В прошлом году обладательницей титула стала американская певица Тейлор Свифт. Дональд Трамп уже становился «Человеком года» в 2016 году после своей первой победы на президентских выборах.