«Руки за голову!» В Москве прошли обыски у адептов украинской секты «Аллатра»*

Обыски у последователей украинской секты «Аллатра»* прошли в Москве и области. Её участники получали задания по дискредитации властей РФ и налаживанию контактов с оппозицией. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, силовики провели обыски на адресах 10 последователей организации, признанной нежелательной в России. Обнаружены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (финансирование деятельности нежелательной НКО). По версии следствия, последователи секты направили около 1 миллиона рублей её организатору Владимиру Алексееву, который пытался проводить акции протеста в РФ и публиковал интервью с офицерами запрещённого в России батальона «Айдар»** на медиаресурсе «Аллатра ТВ», где он был главным редактором. Полученные средства Алексеев переводил на Украину. Сейчас канал финансирования пресечён. С начала СВО он собрал с граждан 103 миллиона рублей на обеспечение деятельности организации.