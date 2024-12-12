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Регион
12 декабря, 10:47

Журова: Российский спорт не умирал, мы просто сидели в засаде

Журова отметила раздражение на Западе из-за связки слов «победа» и «Россия»

Депутат Госдумы и Олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя информационные ограничения на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, отметила в интервью РИА «Новости», что победы российских спортсменов вызывают раздражение у западных пропагандистов.

Она подчеркнула, что для них золото не является приоритетом, так как сочетание слов «победа» и «Россия» вызывает негативную реакцию.

Журова также добавила, что российский спорт не исчезал, а находился в состоянии ожидания, уверяя, что у нее не было сомнений в возвращении страны к борьбе за медали. Она выразила надежду, что это станет стимулом для полноценного возвращения в большой спорт.

«Российский спорт не умирал, дабы возродиться, как птица Феникс. Мы просто сидели в засаде, скажем так. У меня не было сомнений, что мы вернемся и будем бороться за медали», — подчеркнула Журова.

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Ранее золотые медали на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште завоевали Мирон Лифинцев, ставший лучшим на стометровке на спине, а также сборная России в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Однако Федерация водных видов спорта России сообщила, что не может опубликовать результаты россиян из-за запрета со стороны Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Обложка ©

Сергей Карпухин/ТАСС

Марина Фещенко
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