Дегтярёв раскрыл, при каком сменщике Баха МОК перестанет быть политизированным

Олимпийское движение способно вернуться к традиционным стандартам, если новый глава Международного олимпийского комитета (МОК) будет самостоятельной фигурой. С таким заявлением выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в беседе с ТАСС.

Он отметил, что недопуск до соревнований спортсменов из политических соображений является дискриминацией. Причём в мире прямо сейчас протекает целое множество вооружённых конфликтов, однако санкции применяются лишь к РФ и Белоруссии При смене главы МОК всё может измениться.