Дегтярёв раскрыл, при каком сменщике Баха МОК перестанет быть политизированным
Дегтярёв считает, что новый президент МОК должен быть самостоятельной фигурой
Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Олимпийское движение способно вернуться к традиционным стандартам, если новый глава Международного олимпийского комитета (МОК) будет самостоятельной фигурой. С таким заявлением выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в беседе с ТАСС.
Он отметил, что недопуск до соревнований спортсменов из политических соображений является дискриминацией. Причём в мире прямо сейчас протекает целое множество вооружённых конфликтов, однако санкции применяются лишь к РФ и Белоруссии При смене главы МОК всё может измениться.
«Лучший для нас кандидат на пост главы МОК, прежде всего, должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам. Только тогда мы сможем вернуть олимпийское движение к традиционным стандартам, когда спортсмены состязаются вне политики, когда спорт объединяет народы, а не разъединяет», — заключил министр.
Напомним, МОК опубликовал список кандидатов на пост уходящего президента Томаса Баха. В перечне указано семь имён. Нынешний президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на пост в грядущем году.