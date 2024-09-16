Журова раскрыла, кого бы хотела увидеть во главе МОК вместо уходящего Томаса Баха

Никого из кандидатов на пост президента Международного Олимпийского Комитета (МОК) поддерживать не хочется. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Увидеть можно кого угодно, как с Трампом, кого-то похвалим, кого-то поддержим, а потом, не дай бог, чтобы человек избрался и потом начнутся какие-то расследования, что Россия специально что-то там подстроила. Поэтому, никого поддерживать и говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже не хочется», — пояснила парламентарий в разговоре с Life.ru.

Журова добавила, что на пост президента МОК выбирается человек, который сможет изменить Олимпийское движение или к хорошим истокам, например, к тому времени, когда в его главе стоял Хуан Антонио Самаранч (возглавлял МОК с 1980 по 2001 год). Сохранить традиции Олимпийского движения смог бы сын Самаранча, считает Журова.

«Вот эти традиции олимпизма, какими они должны быть, это равное отношение ко всем странам, независимо от того, что происходит в этих странах. Вопрос в этом, а не в том, как какой кандидат относится к России, я говорю про возращение правильных традиций олимпизма в целом. Мне бы хотелось, я буду надеяться, что это будет Самаранч», — уточнила депутат.

Парламентарий усомнилась в том, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сможет стать достойным главой МОК. По словам собеседницы Life.ru, он будет уверенно подгибаться под какие-то политические конъюнктуры и относиться к России в зависимости от мировой обстановки. Журова считает, что Самаранч-младший, в отличие от Коу, сможет занять нейтральную сторону.