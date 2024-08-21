Валуев оценил желание Дуды возглавить МОК: "Там и без него есть поляк-русофоб"
Николай Валуев: Президент Польши Дуда — неудачный кандидат на пост главы МОК
Николай Валуев прокомментировал желание президента Польши Анджея Дуды баллотироваться на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) после истечения срока своего правления. Российский боксёр и депутат Госдумы назвал его не очень удачной кандидатурой на это место. Об этом сообщает «Инфо24».
«Там и без него есть поляк-русофоб. Из того, что есть сейчас в наличии в самом МОК, я никого [достойного] не вижу. Ну, по крайней мере, ничего хорошего от этих людей для России и в целом спорта олимпийского быть не может», — поделился мнением знаменитый спортсмен.
Валуев напомнил, как прошла Олимпиада в Париже. Уже сейчас стало понятно, куда всё движется и каким будет дальнейшее отношение европейцев и американцев к российским спортсменам. Депутат не исключает, что скоро МОК вообще не будет никак ассоциироваться с Олимпизмом и будет организацией, оторванной от игр.
Сейчас МОК возглавляет Томас Бах. Он объявил 10 августа, что не будет переизбираться на новый срок. Бах пришёл к этому решению после долгих размышлений и дискуссий с коллегами по организации. 70-летний функционер является олимпийским чемпионом 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в составе сборной ФРГ.