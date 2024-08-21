Валуев оценил желание Дуды возглавить МОК: "Там и без него есть поляк-русофоб"

Николай Валуев прокомментировал желание президента Польши Анджея Дуды баллотироваться на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) после истечения срока своего правления. Российский боксёр и депутат Госдумы назвал его не очень удачной кандидатурой на это место. Об этом сообщает «Инфо24».

«Там и без него есть поляк-русофоб. Из того, что есть сейчас в наличии в самом МОК, я никого [достойного] не вижу. Ну, по крайней мере, ничего хорошего от этих людей для России и в целом спорта олимпийского быть не может», — поделился мнением знаменитый спортсмен.

Валуев напомнил, как прошла Олимпиада в Париже. Уже сейчас стало понятно, куда всё движется и каким будет дальнейшее отношение европейцев и американцев к российским спортсменам. Депутат не исключает, что скоро МОК вообще не будет никак ассоциироваться с Олимпизмом и будет организацией, оторванной от игр.