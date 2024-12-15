Посмотри в небо. Учёные нашли неожиданную причину рекордной жары 2023–2024 годов Климатологи проанализировали спутниковые данные об атмосфере Земли и заметили в ней необычные изменения. 14 декабря, 21:33 Причиной аномальной жары последних лет могли оказаться облака. Обложка © Шедеврум

Рекордная жара последних лет стала последствием снижения количества облаков на малых высотах, пишет Science. По опубликованным данным, к такому выводу климатологи пришли по итогам наблюдений за земной атмосферой с помощью спутников.

Отмечается, что в 2023 году средняя глобальная температура была почти на полтора градуса выше доиндустриального уровня. Напомним, доиндустриальный уровень — это то состояние климата, в котором планета находилась до начала промышленной революции в конце XVIII века. С ним принято сравнивать современный климат, потому что главной причиной его всё более серьёзных изменений считают загрязнение атмосферы в результате деятельности человеческой цивилизации.

Как говорят учёные, до сих пор рекордную жару 2023 года объясняли общим антропогенным воздействием, а также природным явлением Эль-Ниньо в Тихом океане — движением тёплых вод от Евразии к американским континентам, которое приносит к берегам Перу резкое потепление, сильные ливни, а в других регионах, наоборот, вызывает засухи. Так происходит каждые несколько лет, и это влияет на климат на немалой части планеты.

Тем не менее климатологи подчёркивают, что даже «совместных усилий» вредных выбросов и Эль-Ниньо оказалось недостаточно, чтобы объяснить недавние аномальные волны тепла. Поэтому они изучили ситуацию в атмосфере Земли в последние годы и обнаружили неожиданное явление: наша планета стала отражать рекордно мало солнечного света. А значит, всё больше этого света и тепла она поглощает. Особенно заметно это в Атлантике, отмечают исследователи.

По их словам, так происходит потому, что на низких высотах в тропиках и северных средних широтах становится всё меньше облаков. Низкие облака отражают гораздо больше солнечного излучения, чем высокие, и за счёт этого охлаждают атмосферу. И причины того, что они всё реже образуются на малых высотах, не вполне ясны. Предполагают, что это тоже как-то связано с общей тенденцией глобального потепления. Кроме того, климатологи затрудняются уверенно сказать, является ли этот феномен временным явлением или это уже необратимые изменения в атмосфере.

Авторы Адель Романенкова