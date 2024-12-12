Модель OnlyFans объяснила мужчинам, как удовлетворить женщину в постели

28 летняя Ана Нелло из Майами — известная модель платформы OnlyFans и секс-инфлюенсер. В новом выпуске своего подкаста What's Her она поделилась советами для мужчин о том, как разнообразить сексуальную жизнь и удовлетворить женщин. Советы порноактрисы опубликовал портал Need To Know.

Первое, на чём акцентирует внимание Нелло, — это важность стимуляции клитора. Она подчёркивает, что многие мужчины недооценивают этот аспект. «Они должны не просто помнить, как трогать клитор, а научиться этому — каждая женщина индивидуальна. Поэтому мужчины должны спрашивать, чего хочет их любимая, а не просто считать, что это кнопка, на которую нужно нажать», — сказала модель.

Второй совет от Аны касается приоритета удовольствия партнёрши. Порноактриса отмечает, что многие женщины хотят получить оргазм раньше своих партнёров. По словам модели, мужчины должны сосредоточиться на удовольствии женщины, прежде чем думать о собственном.

Третья рекомендация — не избегать экспериментов в спальне. Ана советует использовать секс-игрушки, чтобы разнообразить интимную жизнь и сделать её более интересной для обоих партнёров. Она также упоминает, что смена ролей в постели может добавить новизны в отношения.

Четвёртый аспект, который Нелло считает важным, — это забота о партнёрше за пределами спальни. Она подчёркивает, что здоровые сексуальные отношения строятся не только на физическом взаимодействии. Мужчины должны проявлять внимание и заботу, приглашая женщин на свидания, делая комплименты и выражая свою привязанность.

Также Ана поделилась своими планами на развитие подкаста, который, по её мнению, может быть интересен не только людям из секс-индустрии, но и широкой аудитории. Она планирует брать интервью у женщин, чтобы раскрыть их самые интересные и забавные истории о сексуальной жизни, показывая, что за кадром эротического контента скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.