Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский и один из трёх Вселенских святителей, оставил значительное наследие, которое по сей день продолжает вдохновлять верующих. Особое внимание он уделял ночной молитве, считая её важным средством для укрепления духовной жизни. В православной традиции ночь воспринимается как время глубокого сосредоточения и общения с Богом, когда ум освобождается от дневной суеты и становится способным к искреннему покаянию. Об этом информационное агентство «Кулик» написало на своём сайте.

Святитель Иоанн родился около 347 года в Антиохии и с ранних лет углублённо изучал Священное Писание и молитвы. В 386 году он был рукоположен в священники и быстро стал известен как выдающийся проповедник, за что получил прозвище Златоуст. Его проповеди привлекали множество слушателей, и он активно работал над улучшением богослужения, включая составление литургии и введение антифонного пения.

Иоанн Златоуст говорил, что молитва ночью обладает особой силой. По его словам, Господь внимательнее всего слышит молитвы, произнесённые в тишине ночи, когда человек может наиболее глубоко погрузиться в своё внутреннее состояние. «Когда святой Пётр заключён был в темницу, и приговорён к смерти, в ночь перед тем собрались все верующие воедино и молились о нём... Видишь, как бодрственна душа их? С жёнами и детьми, и служанками они воспевали, от скорби сделались чище неба. Нет ничего светлее тогдашней церкви. Будем же подражать ей, будем соревновать. Не для того дана ночь, чтобы мы всю её спали и бездействовали», — говорил преподобный.

Важным аспектом его учения было то, что Бог не требует от молящегося красоты речи, а искренности и усердия. По словам Иоанна, молитва — это беседа с Богом, которая должна быть наполнена душевной теплотой. Он утверждал, что даже беззвучные молитвы, произнесённые в сердце, будут услышаны, если они искренни.