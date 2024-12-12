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Регион
12 декабря, 15:57

Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля

В центре Москвы недалеко от Кремля загорелся автомобиль. В распоряжении Life.ru оказалось видео с места происшествия.

Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Видео © Life.ru

Инцидент произошёл у библиотеки имени Ленина. Есть ли пострадавшие — выясняется. На месте работают экстренные службы.

  • Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Фото © Life.ru
    Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Фото © Life.ru
  • Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Фото © Life.ru
    Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Фото © Life.ru
  • Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Фото © Life.ru
    Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Фото © Life.ru

Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля. Фото © Life.ru

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Ранее Life.ru писал, что BMW с пассажирами загорелся во время движения на дороге в Москве. Внедорожник вспыхнул на проспекте Багратиона в районе Фили-Давыдково. Водитель и пассажир успели выбежать из горящей машины. По причине происшествия перед местом ЧП быстро возникла пробка.

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Life.ru

Никита Никонов
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