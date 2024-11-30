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30 ноября, 15:24

BMW с пассажирами загорелся во время движения на дороге в Москве

В Москве камеры сняли, как кроссовер загорелся на полном ходу посреди проезжей части. Водитель и пассажиры выскочили из салона прямо на дорогу. SHOT публикует кадры инцидента. Причины возгорания пока не сообщаются.

В Москве загорелся автомобиль. Видео © Telegram / SHOT

Как утверждается, внедорожник BMW X5 вспыхнул на проспекте Багратиона в районе Фили-Давыдково. Водитель и пассажир успели выбежать из горящей машины. По причине происшествия перед местом ЧП быстро возникла пробка. К месту выехали спасатели.

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Ранее сообщалось, что в Краснодаре в ЖК «Панорама» произошёл пожар по вине пьяного водителя. Очевидцы рассказали, что 30-летний владелец Honda Civic влетел в автомобили, его машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия пострадала иномарка самого виновника ДТП и ещё четыре припаркованных автомобиля.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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