BMW с пассажирами загорелся во время движения на дороге в Москве

В Москве камеры сняли, как кроссовер загорелся на полном ходу посреди проезжей части. Водитель и пассажиры выскочили из салона прямо на дорогу. SHOT публикует кадры инцидента. Причины возгорания пока не сообщаются.

В Москве загорелся автомобиль. Видео © Telegram / SHOT

Как утверждается, внедорожник BMW X5 вспыхнул на проспекте Багратиона в районе Фили-Давыдково. Водитель и пассажир успели выбежать из горящей машины. По причине происшествия перед местом ЧП быстро возникла пробка. К месту выехали спасатели.