Число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Петербургом выросло до 15

15 человек, среди которых 5 детей пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика недалеко от населённого пункта Новоселье в Ленинградской области. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

«На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе, о 5 детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжёлом», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, 14 человек были доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако родители одного из несовершеннолетних — 5-летнего мальчика — отказались от госпитализации.