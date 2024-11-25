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25 ноября, 12:32

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Петербургом выросло до 15

15 человек, среди которых 5 детей пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика недалеко от населённого пункта Новоселье в Ленинградской области. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

«На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе, о 5 детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжёлом», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, 14 человек были доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако родители одного из несовершеннолетних — 5-летнего мальчика — отказались от госпитализации.

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Напомним, в районе населённого пункта Новоселье в Ленинградской области случилось ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком. Инцидент произошёл 25 ноября в 07:24 возле дома 8 на Красносельском шоссе. Ранее сообщалось о 11 пострадавших.

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ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Александра Мышляева
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