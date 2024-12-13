Модный тренд: Женщины бросились массово увеличивать соски

В последние годы увеличение и коррекция сосков стали одним из самых актуальных трендов в косметологии и пластической хирургии. Этот феномен получил название «дизайнерские соски» и связан с популярностью обнажающей одежды, которую активно демонстрируют знаменитости, такие как Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Флоренс Пью. Их появление на публике без бюстгальтеров в прозрачных нарядах вдохновило многих женщин на коррекцию сосково-ареолярного комплекса, пишет New York Post.

Аннабель Дюррей задумалась о филлерах, чтобы увеличить видимость сосков через футболки. «Я подумала, что это сексуально», — сказала Дюррей. Она видела, «как люди летом носят футболки и показывают соски», но призналась, что у неё «никогда такого не было». Поэтому она обратилась к сертифицированному пластическому хирургу из Верхнего Ист-Сайда доктору Норману Роу за филлером.

Доктор Роу сказал, что инъекции филлеров, которые стоят около 5000 долларов, позволяют увеличить проекцию сосков. Процедура относительно проста и не требует длительного восстановления, что делает её доступной для многих женщин.

Не только эстетические причины побуждают женщин обращаться к хирургам. После родов и грудного вскармливания соски могут изменять форму и цвет, что также вызывает желание их коррекции. В некоторых случаях женщины хотят исправить врождённые или приобретённые дефекты, такие как асимметрия или втянутость сосков.

Существует несколько методов коррекции сосков. Помимо филлеров, хирурги предлагают использование имплантатов и лазерные процедуры для изменения цвета ареол. Однако такие вмешательства могут негативно сказаться на возможности грудного вскармливания, поэтому важно учитывать планы на будущее.

Пластическая хирургия предлагает и менее инвазивные методы, такие как использование колпачков для вытягивания сосков. Это позволяет сохранить возможность грудного вскармливания, хотя требует определённого периода ношения. Несмотря на популярность процедуры, хирурги предупреждают о необходимости тщательно обдумать решение. Если желание изменить соски продиктовано исключительно модой, стоит задуматься о целесообразности вмешательства. Однако если коррекция поможет женщине чувствовать себя увереннее и комфортнее, то это может стать весомым аргументом в пользу операции.