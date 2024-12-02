Мария Погребняк рассказала, как решилась на операцию у Хайдарова после родов

В сентябре Мария Погребняк в четвёртый раз стала мамой. У неё и её нового избранника, бизнесмена Игоря Головинского, родился сын, которого они назвали Владимиром. Однако, несмотря на радость от появления малыша, девушка решила кардинально изменить свою внешность, прибегнув к помощи пластической хирургии.

Причиной такого решения стало состояние тела Марии после родов. Она обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, который специализируется на восстановительных операциях. Врач стал известен благодаря работе со знаменитостями и скандалам с недовольными пациентками, включая певиц Любовь Успенскую и Славу.

В своём блоге Мария подробно рассказала о причинах обращения к Хайдарову. Она отметила, что, помимо эстетической составляющей, решающим фактором для неё стала медицинская необходимость. В частности, Погребняк страдала от диастаза — расхождения прямых мышц живота, что является довольно частым явлением после беременности и родов. «Я подумала, куда исчезала моя талия!» — призналась она, демонстрируя на камеру свой живот. Оказавшись на обследовании, она узнала, что диастаз составлял около четырёх сантиметров.

Погребняк призналась, что, хотя у неё были опасения по поводу репутации хирурга, она приняла решение довериться Хайдарову, поскольку тот работает с многими звёздами шоу-бизнеса, включая Ирину Дубцову, Филиппа Киркорова и других. Однако ей было важно не только исправить внешний вид, но и исключить потенциальные риски для здоровья: атрофию мышц, развитие грыж и опущение внутренних органов. Мария подчеркнула: «Здоровье всегда должно быть на первом месте».

Погребняк также отметила, что уже после перевязки смогла увидеть «новый живот» и была в восторге от эффекта. «Это невероятный результат, аж до слёз! Всё так естественно, аккуратно! Грудь, как до родов. Живот в талии минус восемь сантиметров! Это ещё не всё, покажу через две недели», — с восторгом сообщила она в своём Instagram*.

Ранее Мария Погребняк впервые показала лицо новорождённого сына. Снимок она разместила в своём телеграм-канале.