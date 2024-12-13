«Риск для жизни»: Учёные призвали остановить исследования по созданию «зеркальных» бактерий

Ведущие учёные мира призывают прекратить исследования по созданию «зеркальных» микробов, опасаясь, что эти синтетические организмы могут представлять беспрецедентную угрозу для жизни на Земле. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в американском журнале Science, и статье в газете Guardian.

Исследователи, включая профессора Вона Купера из Питтсбургского университета, доктора Крейга Вентера, а также нобелевских лауреатов профессоров Грега Винтёра и Джека Шостака, предупреждают, что зеркальные бактерии могут обойти иммунную систему человека, животных и растений. Это может привести к неконтролируемому распространению смертельных инфекций.

«Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна. Зеркальные бактерии, вероятно, обойдут многие реакции иммунной системы и в каждом случае будут вызывать смертельные инфекции», — заявил профессор Купер.

Особенность «зеркальных» бактерий заключается в их способности к фотосинтезу, что делает их потенциально опасными конкурентами для существующих экосистем. Если такая клетка вырвется из лабораторных условий и попадет в природу, она может получить преимущество перед обычными земными бактериями. Это преимущество позволит ей эффективно конкурировать за жизненно важные ресурсы, такие как свет, вода и минералы, что может привести к значительным изменениям в экосистемах.

Ученые подчёркивают, что появление таких бактерий в природе может вызвать непредсказуемые последствия. В частности, они могут вытеснить существующие виды, что приведёт к нарушению экосистемного баланса. Это, в свою очередь, может повлиять на пищевые цепочки и вызвать каскадные изменения в окружающей среде.

Авторы доклада настаивают на необходимости глобальной дискуссии о рисках этой технологии и призывают временно прекратить исследования, пока полностью не будет доказана безопасность. «Пока не появятся убедительные доказательства того, что зеркальная жизнь не будет представлять чрезвычайной опасности, мы считаем, что зеркальные бактерии не должны создаваться», — пишут они.