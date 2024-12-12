«Улучшает память»: Учёные назвали пользу глубокого сна

Немецкие нейрофизиологи из Шарите-Медицинского университета Берлина выяснили, что синхронные колебания активности в мозге, возникающие в фазе глубокого сна, делают нейроны коры более восприимчивыми к новой информации. Это открытие, озвученное пресс-службой университета, помогает пролить свет на процесс формирования воспоминаний.

До недавнего времени учёным было известно, что колебания напряжения в мозге способствуют закреплению воспоминаний, и усиление этих волн улучшает память. Однако не было ясно, что именно происходит с нейронами в момент формирования воспоминаний, поскольку отслеживать информации в мозге человека чрезвычайно сложно.

Прорыв был достигнут в эксперименте, в ходе которого учёные изучили нейроны из коры головного мозга 45 добровольцев, прошедших операции по удалению опухолей или очагов эпилепсии. Для исследования учёные использовали тонкие срезы тканей мозга и проследили за влиянием разных типов мозговых волн на нейроны, участвующие в хранении памяти. Важным этапом эксперимента стало внедрение множества электродов в мембраны нейронов с помощью микропипеток, что позволило точно отслеживать изменения в активности клеток.

Исследования показали, что коллективные колебания электрической активности нейронов, похожие на те, что происходят в фазе глубокого сна, значительно влияют на работу синапсов — соединений между нейронами. В этот момент нервные клетки становятся особенно восприимчивыми к сигналам из внешней среды, что способствует лучшему запоминанию информации.

Франц Миттермайер, научный сотрудник Шарите, пояснил, что синапсы работают наиболее эффективно, когда напряжение в мозге растёт. Это «окно» времени — когда активируются воспоминания — способствует формированию долгосрочной памяти. Таким образом, колебания в фазе глубокого сна делают кору мозга особо чувствительной к новой информации, улучшая процесс запоминания.

Также учёные подчеркнули, что период сна важен не только для консолидации памяти, но и для «ремонта» клеток мозга. Во время сна восстанавливается повреждённая ДНК нейронов, что невозможно во время бодрствования. Это открытие подтверждает значимость сна для поддержания когнитивных функций и общего здоровья мозга.